Las despiadadas burlas que recibió la hija de Baby Etchecopar tras anunciar que quiere hacer política

Este lunes María Paz Etchecopar, la hija del periodista y conductor Baby Etchecopar, visitó el programa Los Ángeles de la Mañana de Canal 13 y anunció que quiere involucrarse en política. Reconoció que el deseo de querer cambiar la realidad del país le surgió tras el violento asalto que sufrió en su casa, pero las repercusiones de su anuncio en las redes tomaron forma de crueles burlas y críticas despiadadas.

"Estoy definiendo si me voy a involucrar o no. Empecé por el lado de los medios, algo que me encanta, y llegué a la política a través de los medios. Me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida", dijo María Paz Etchecopar.

Ella, al igual que su padre Baby, posee una ideología contraria a la del gobierno de Alberto Fernández por lo que su anuncio fue duramente criticado por sectores del kirchnerismo más rancio. Esto, como suele suceder, se vio aún más exacerbado en las redes sociales donde más allá de sus pensamientos políticos la atacaron con cuestiones relacionadas a su aspecto físico.

Nunca pensé ver a alguien más feo que Baby Etchecopar hasta que vi la foto de la hija, realmente un genoma cagado a palos — Polci (@Polariscopio) April 6, 2021

"Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto. Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque me sentía acomplejada y me quería ver linda. Luego pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel”, reveló.

Si cruzas a Belén Lucius y al perezoso de la era de hielo, te sale la hija de Baby Etchecopar. pic.twitter.com/ZJ4XQ2lxmV — Leotte (@Leottte) April 6, 2021

Este lunes y martes las redes sociales, especialmente Twitter, se llenó de comentarios relacionados al rostro de María Paz Etchecopar. Los posteos que intentaron ser humorísticos claramente revistieron componentes de burla, discriminación y golpes bajos ya que apuntaron a las características del rostro de la hija de Baby Etchecopar realizando comparaciones ofensivas.

Jamás me burlaría de lo horrible que es la hija de Baby Etchecopar porque eso es una canallada. pic.twitter.com/7bB8bpc9zX — Chelazo (@CheloFerullo) April 6, 2021

En la gran mayoría de las publicaciones comparaban a María Paz Etchecopar con el personaje Sid de La Era del Hielo, otras sostenían que era familiar de Belu Lucius, mientras que otros destilaron su odio contra ella a raíz de la antipatía que sienten por su padre Baby y por los contenidos que ha venido desarrollando a lo largo de toda su carrera en los medios de comunicación.