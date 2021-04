El extraño animal que fue operado de urgencia en una veterinaria de Mendoza

Hace pocos días, en una veterinaria de San Rafael el staff debió probar su profesionalismo operando a un animal que, seguramente, atendían por primera vez.

Foto: Diario San Rafael.

Concretamente los veterinarios del departamento sureño debieron proceder con una ovariohisterectomía, la extirpación quirúrgica de los ovarios y el útero (matriz), del animal, un erizo pigmeo de sexo femenino.

El "bichito" en cuestión es un erizo africano que pesaba alrededor de 575 gramos.

Fue el médico veterinario Lucas Troyano quien contó en la radio FM Vos (94.5) y en Diario San Rafael que la operación tuvo que hacerse porque el animal sufría de una patología uterina, y que al hacerse una ecografía se determinó que la intervención era necesaria.

El erizo pigmeo o africano es una especie exótica que llegó a nuestro país “para quedarse”, y que hay quienes toman como mascota. En lugares como España, está prohibido y penado tenerlo en cautividad.

“Es una especie cara, ya no se ven tanto como hace unos años atrás; hace cinco o seis años fue el furor en Argentina (y en San Rafael), y hoy por hoy la moneda nuestra no colabora mucho, pero es una especie que se ha domesticado muchísimo, es una especie muy querida por los jóvenes, porque no es una mascota para niños pequeños, pero para jóvenes se supo ver muchísimo hace un par de años”, expresó el veterinario Lucas Troyano.

“Es un animal exótico, que no habita en nuestro país, ha sido traído de afuera y adecuado a determinadas características para que pueda existir en cautiverio y además reproducirse, porque hay mucha gente que los reproduce con facilidad. Uno lo puede llegar a tener, siempre y cuando tome muchísimas precauciones, como su hábitat y su alimentación. Con recomendaciones profesionales, se puede acceder a una tenencia responsable, pero si no hay controles veterinarios y un asesoramiento previo, lo más probable es que ese animalito no termine en buenas condiciones”, explicó el veterinario en Diario San Rafael.