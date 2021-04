Asalto a Ulpiano Suarez: analizan reforzar la presencia policial en el piedemonte mendocino

Tras el violento asalto que sufrió el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, mientras andaba en bicicleta por el circuito de Papagayos, desde la comuna capitalina analizan reforzar la seguridad en la zona del piedemonte mendocino aumentando la presencia de preventores y policías en el lugar.

Según contó el jefe comunal, el hecho de inseguridad se registró el sábado a la tarde cuando circulaba en bicicleta por el lugar y fue abordado por tres delincuentes con cuchillos.

"Uno me pedía la bicicleta y el otro el celular y el dinero. Me sacaron el casco, el reloj y la remera. Todo pasó en menos de un minuto. Me pidieron que me vuelva por el camino por el que venía", contó Suarez en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

"Unos minutos después pasó un vehículo con tres personas que me asistieron y me trasladaron hasta la comisaría de la zona. Venimos trabajando mucho en el piedemonte porque es una zona muy linda para realizar actividades turísticas y deportivas", destacó Suarez.

En este sentido, el jefe comunal destacó que en la zona "hay un parque deportivo con presencia de preventores municipales" y anticipó que intentarán reforzar "la presencia de policías y preventores" para que la gente pueda realizar actividades recreativas sin temor. "Es un camino que estamos transitando", señaló el intendente de Capital.

Desde el Ministerio de Seguridad, por su parte, recomendaron realizar actividades en grupo para evitar vivir un mal momento como el que sufrió Suarez. "Los runners y bikers suelen ir en grupos para evitar estos inconvenientes. Nadie anda solo por esa zona", explicaron.

El intendente capitalino reconoció su error y lo atribuyó a que se relajó y se confió. En este sentido, brindó una serie de recomendaciones para los deportistas que suelen concurrir al piedemonte mendocino.

"En casos como este no hay que resistirse y hay que evitar salir solo. Me relajé y andaba solo", se lamentó, y cerró: "La inseguridad es una problemática multicausal que hay que atacar desde todos los ámbitos. No podemos estar los ciudadanos encerrados y los delincuentes sueltos".