Luciano, el hombre que busca pareja en Tinder con requisitos insólitos y se hizo viral

En la era de la tecnología no son pocas las actividades y las relaciones que llevamos adelante a través del teléfono celular y de las aplicaciones. Desde comprar objetos y pagar servicios hasta conocer al amor de nuestras vidas, todo es posible a través de internet, pero claro, para lo último hay que estar predispuesto a ciertas cosas más allá de nuestros prejuicios y preconceptos.

Esto es algo que a lo que aparentemente Luciano, un hombre de 39 años que se creó un perfil en Tinder, aún le cuesta aceptar. Es que el protagonista de esta historia se hizo "famoso" al viralizarse el perfil de su cuenta en la red social para encontrar pareja, pero el motivo de su reconocimiento fueron los interminables requisitos para aceptar a las candidatas.

Luciano se autocalificó en Tinder como amante de los perros, de la fotografía, de viajar, del aire libre y del arte. Hasta ahí algo bastante normal y que guarda relación con la foto en la que se publicita en la red social, ya que sale posando en un sillón junto a un perro. Lo que llamó la atención de todos es la cantidad de características a las que no está dispuesto a tolerar en una mujer.

Desde cuestiones políticas a futbolísticas, pasando por emocionales y hasta de higiene, la lista de los "NO" de Luciano es extensa y, para muchos, hilarante. El otro detalle que causó sorpresa es que un par de cualidades son más resistidas que otras.

Por ejemplo, si una mujer es kirchnerista, psicóloga, hippie o hincha de Racing no tendrá posibilidades con Luciano. Tampoco aquellas que sean inmaduras, tóxicas, estén dolidas, se consideren princesas o vayan a la UBA en la sede Puán. Hasta ahí la lista ya es un disparate, pero todavía estamos comenzando.

Las interesadas en Luciano, este pretencioso hombre que busca pareja en Tinder, tampoco deberán ser "terroristas de la gramática", "frágiles emocionales", "Drama Queens", incultas o de higiene dudosa (en negrita). Además no podrán llamarse Florencia, tener una remera que diga "te quiero pero soy un bardo" ni un tatuaje que diga "soltar".

Finalmente, para compartir la vida con este ejemplo de la tolerancia llamado Luciano, las mujeres no tendrán que ser "fundamentalistas de los pañuelos verde o celeste", no deberán fumar tabaco o marihuana (esto remarcado con varias cruces rojas) ni poseer "una foto en lancha en el delta y/o celda de The Hole Bar".