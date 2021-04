Hot Sale 2021: ofertas fuertes y récord de empresas participantes

La octava edición de Hot Sale tendrá lugar del 10, 11 y 12 de mayo. El evento de descuentos para comprar online este año tiene récord de empresas que participarán y promete tener fuertes ofertas en cada categoría.

Según detallaron desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), son 954 las marcas que participan en la edición de Hot Sale 2021, el mayor número desde que comenzó el evento, de las cuales 234 son empresas que se suman por primera vez. Este año tendrá novedades, se incorporaron dos categorías nuevas destinadas a las pymes y emprendedores.

“Estamos muy expectantes por esta nueva edición. Contamos con un nuevo récord de marcas participantes para ofrecer a los usuarios descuentos y promociones para comprar online. Además, este evento contará con nuevas categorías”, expresó Gustavo Sambucetti‚ director Institucional de la CACE.

En total son 12 categorías: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas, Emprendedores y Servicios, Varios y Solidaridad.

Desde la organización aseguraron que este año a diferencia de los anteriores, donde turismo siempre fue una de las categorías más destacadas del evento y la que generaba la mayor facturación, esta edición contará con menos oferta y poca demanda de viajes.

“Creemos que va a ser un buen evento, con foco en las categorías más cotidianas. A un año de la pandemia, son pocas las empresas que no están con alguna plataforma de comercio electrónico, con mayor o menor intensidad. En el último año, se sumaron 1,3 millones de nuevos clientes y, por otro lado, las marcas necesitan vender”, afirmó Sambucetti y agregó: “Es un escenario diferente al de julio del año pasado. No estamos con expectativa de una corrida del dólar, donde el consumidor busca comprar. Creemos que vamos a tener un consumidor buscador de buenas oportunidades dentro de Hot Sale y las empresas van a estar con ofertas fuertes. No tuvimos planteos de cambios de fecha ni de falta de stock por parte de las empresas”.

Tendencias de búsqueda durante 2021

En la antesala de la octava edición de Hot Sale, desde Google analizaron cuáles son las tendencias de búsqueda que más crecieron durante 2021. En el primer trimestre del año, la búsqueda por marcas en general aumentó más del 28%, en comparación al mismo período de 2020. Además, tres de las cinco marcas con mayor crecimiento son de indumentaria.

La categoría de indumentaria tuvo un gran crecimiento entre el 1° y el 15 de abril en comparación el mismo período en 2020. El interés de búsqueda se asoció a las siguientes subcategorías:

- Vestimenta deportiva (195%)

- Jeans (130%)

- Tiendas de deporte (109%)

- Fragancias y perfumes (104%)

- Zapatillas (103%)

La categoría Hogar y jardín tuvo un aumento de 26% durante el primer trimestre de 2021 (en relación al mismo período en 2020). Las búsquedas que más subieron fueron:

- Escritorios modernos (415%)

- Silla gamer (215%)

- Cortinas (135%)

Desde la CACE informaron que los cinco rubros que más facturaron en e-commerce en 2020 fueron TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía (un 231% más que en 2019); alimentos, bebidas y artículos de limpieza (260%); artículos para el hogar, muebles y decoración (206%); electrodomésticos (154%); mientras que pasajes y turismo cayó un 48 por ciento.