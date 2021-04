Está en terapia y su hija trompetista toca su canción favorita para que se recupere

"La vida sin música sería un error", dijo alguna vez el filósofo Nietzsche y vaya si tenía razón. Hay melodías que nos alegran, nos fortalecen y nos dan vida y eso es justamente lo que busca Pamela, la hija de Carlos Alberto Mancuello, quien se encuentra internado en terapia intensiva por coronavirus. La mujer se pone frente al hospital y con una trompeta, toca las canciones favoritas de su padre y está segura de que él las escucha.

La salud del hombre empeoró hace algunos días y fue trasladado a terapia. Los médicos convocaron a los familiares a que permanezcan cerca del hospital porque podía suceder lo peor, pero Pamela llevó el instrumento preferido de su padre y comenzó a entonar la marcha "Teniente Donovan de Caballería", una de las que más le gustan a Carlos.

"Fui a tocarle a la mañana y a la tarde noche me llama el médico para decirme que mi papá se había estabilizado y a partir de ahí, voy siempre a tocar a las 6 de la madrugada a la plaza que está en diagonal a la clínica y toco Diana, que es un toque que se hace para despertar a los soldados y a las 18hs voy a tocarle la marcha de caballería", contó Pamela a Crónica con orgullo.

Aunque suene increíble, el hombre de 58 años que estuvo en la Escuela Naval y se jubiló como músico de la Policía presentó una mejoría desde que su hija asiste a tocarle sus canciones preferidas con el instrumento que lo acompañó toda la vida. "Sé que él me esté escuchando, cierro los ojos y pienso en cómo el me enseñó a tocar la trompeta, y en lo mucho que a él le gusta", confió la mujer.

"Anoche me llamó el médico para darme el parte y me dijo que es increíble como mi papá se estabilizó, que está saturando 96, no levanto más fiebre y los riñones empezaron a trabajar bien", contó Pamela convencida de que la música tuvo que ver en la recuperación de su padre Carlos, quien se vino de Corrientes cuando era joven con la trompeta bajo el brazo y le ha enseñado el instrumento a varios integrantes de su familia.