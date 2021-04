Atención Mendoza: confirman la circulación comunitaria de la cepa Manaos de coronavirus en San Luis

La cepa Manaos de coronavirus tiene circulación comunitaria en la provincia de San Luis tras confirmarse un caso con esta variante en una persona que no había salido de la provincia, en tanto la curva de contagios está en ascenso desde el 6 de abril de pasado, informó la presidenta del Comité de Crisis local, María José Zangla.



En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno local, Zangla mostró cuadros comparativos con la primera ola de la enfermedad cuando no se llegaba a 100 contagios, mientras que "actualmente se transitan semanas con más de 500 y 600 casos en la provincia, lo que evidencia una peligrosa situación".



La funcionaria aseguró que si no hay situaciones que ameriten otras medidas, el actual protocolo se mantendrá hasta el 30 de abril, con la actividad comercial habilitada entre las 6 y las 19, prohibición para circular entre las 20 y las 6 de la mañana y la imposibilidad de realizar actividades en espacios cerrados.



Las actividades gastronómicas tienen restringido su funcionamiento al 30% de la capacidad de los locales y desde las 20 horas el servicio se presta únicamente con delivery.



Zangla indicó que las clases se continuarán dictando, ya que la incidencia de contagios en este sector es del 1,4%, y que el sistema de "burbujas" permite un mejor control de los contagios.



A diferencia de lo que ocurrió en la primera ola de la enfermedad, en este momento el 66,12% de los contagiados son personas entre 19 y 49 años, con numerosos casos de complicaciones con neumonías bilaterales, aseveró.



También destacó la agresiva política de testeos diarios e informó que "es llamativa" la cantidad de contactos estrechos que informan quienes son diagnosticados positivos, ya que esa cifra es del 0,5%.



"Evitan dar esa información y es grave que no lo hagan porque parece que casi todos viven solos, y de esta forma hay personas que por ser contactos estrechos deberían aislarse, pero no lo hacen y pueden circular tranquilamente contagiando gente, sin pensar que pueden ser asintomáticos", señaló la funcionaria.



Respecto a la ocupación de camas covid y no covid en los hospitales públicos, el mayor porcentaje se registra en la ciudad de San Luis con el 74%, Villa Mercedes 67% y Merlo un 57.14%.



Por último, apeló a la "responsabilidad social" para ayudar al sistema de salud y a que baje la curva de contagios.