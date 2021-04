Un joven con parálisis cerebral le dio una lección a Alberto Fernández

Algunos días atrás, Alberto Fernández dijo que "los chicos con capacidades diferentes no entienden la dimensión del problema sanitario". Y hoy Iván Davidovich (21) salió a responderle.

El joven, que padece parálisis cerebral, redactó una carta con una máquina que él puede controlar moviendo los ojos; y luego pasó el texto por un sintetizador, por lo que consiguió elaborar un video en el que expone su perspectiva.

"Basta, me harté", exclamó el joven estudiante de diseño multimedial. "En todo el transcurso de mi vida siempre han minimizado mi capacidad intelectual. Pero nunca me imaginé que un presidente lo haría. Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo, como usted dijo", disparó el muchacho.

Y luego redobló la apuesta: "Todo esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna porque no entendemos la situación que estamos pasando. Soy una persona como cualquier otra. Quiero aclararle la forma correcta de dirigirse: no se dice 'personas con capacidades diferentes', somos personas con derechos. Debería informarse, Alberto".

Por último, Davidovich le propuso a Fernández que mantengan una reunión para aclarar los tantos.

Aquí, otro video sobre la vida de Iván: