Infectóloga asesora de Alberto Fernández se sorprendió por el cierre

Florencia Cahn es parte del comité de expertos sanitaristas que asesoran al presidente Alberto Fernández. Sin embargo, hoy comentó que se enteró por la televisión de las medidas que adoptó el Gobierno Nacional. Además, señaló que ella hubiese esperado para suspender la presencialidad de las clases.

“Yo también me enteré de las medidas por la tele, igual que ustedes, durante el anuncio. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero el que gobierna y toma las decisiones es el Presidente. Incluso, no siempre estoy de acuerdo con las decisiones que se toman”, comentó en una entrevista radial en Radio con Vos.

“Con la restricción horaria estoy de acuerdo. Creo que es necesario reducir la movilidad de las personas porque estamos con 30.000 casos por días. Sobre todo, la situación epidemiológica más preocupante se da en la ciudad de Buenos Aires. Hay que disminuir la circulación de personas para disminuir la circulación del virus”, agregó.

Respecto al cierre de la presencialidad de las clases, comentó: “Yo hubiera esperado, o dejado para el final, el tema del cierre de las escuelas. Más que nada, porque tuvimos todo un 2020 sin presencialidad escolar. Hubiera esperado un poco a ver si con todas las otras restricciones alcanzaba para poder disminuir la circulación viral”.

“Lo que hay que aclarar es que, si bien las escuelas puertas adentro no son un lugar de donde haya demasiada cantidad de contagios, hay que tener en cuenta que la movilidad en el transporte que generan las escuelas. El antes y el después, más la actividad extracurricular lleva a una movilidad de personas. Entiendo que, por esa situación, se tomó esta medida”, manifestó.

Respecto al comentario del presidente Alberto Fernández sobre el “relajamiento” en el sistema de salud, comentó que le dolió “a mucha gente” y que a ella “le chocó”.

“La verdad es que hubo una frase bastante desafortunada en el discurso del Presidente que dolió a mucha gente. Entiendo que la intención no iba por el lado literal de que el personal de salud se estaba relajando, pero cayó mal. Parece bastante increíble que siendo un discurso grabado no se pueda revisar eso – y agregó-. A mí me chocó escuchar esa frase. Entiendo por dónde iba, además, él también lo explicó, pero fue chocante”.

Sobre las críticas recibidas por su padre, Pedro Cahn, cara visible del comité de asesores científicos, comentó respecto a si le molestan: “Uno pasa por diferentes estados de ánimos. Te parece injusto, te da bronca. Uno sabe del laburo que hacemos todos los que estamos trabajando en esto desde su lugar. Me parece muy injusto porque es una persona que laburó toda su vida para la salud pública”.

“Me parece super injusto que se hable tan livianamente de él. Pero como está tan politizada la pandemia en el país, si vos estás asesorando al gobierno, esto te hace kirchnerista lo cual no es así. Todos los que estamos asesorando somos de diferentes partidos políticos. Incluso hay personas que no tienen definida una ideología política. Estamos todos trabajando por el bien de la salud pública y es una manera de devolverle al país lo que el país hizo por nosotros”, comentó.

“Dicho todo esto, no hay que perder el norte y el foco de la cuestión. Nunca hay que bajar los brazos y, como siempre digo, el que se enoja pierde y no hay que destinarle mucho tiempo a las personas que solo se dedican a destilar su odio”, finalizó.