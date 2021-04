Juntan firmas para que no se suspendan las clases presenciales en el AMBA

Luego de la conferencia de prensa realizada por el presidente el día de ayer en donde confirmó la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las medidas impuestas por el primer mandatario ya comienzan a mostrar detractores en varios ámbitos de la sociedad.

Así es el caso de un grupo de padres comenzó una campaña para juntar firmas en oposición a la medida impuesta por el primer mandatario.

La petición se realizó a través de la plataforma Change.org y rapidamente se viralizó en redes sociales en busca de revertir la suspensión de la presencialidad en las aulas. Debido a esta pronta difusión, la solicitud superó la cifra de 190 mil firmas hasta el momento.

La demanda, que va dirigida a Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, se publicó bajo el lema "No al cierre de las clases 2021", y se muestra en total desacuerdo con las medidas anunciadas por el presidente de la Nación en la conferencia de prensa realizada en el día de ayer. "¿Otro año sin clases? Otro año sin sonrisas, sin aprendizajes, con chicos deprimidos, con las aulas vacías...", continúa la pedido.

El reclamo recalcó la importancia de que los chicos asistan a las clases de manera presencial: "Una pantalla no me enseña; no todos los chicos tienen acceso a internet. No todos los chicos sostienen 40 minutos de clase por zoom. La educación virtual no es para todos...".

FOTO: Infobae

Por otro lado y, en acuerdo con lo publicado por el ministro de educación Nicolás Trotta en su red social Twitter, el pedido manifiesta que "Los colegios NO son foco de contagio, pero la falta de la educación es FOCO de ignorancia"

