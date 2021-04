Embarazó a su hijastra y lo absolvieron: la nena declaró que ella lo violó

Una sentencia realmente particular fue la que se dio en un proceso judicial donde un hombre estaba acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hijastra, pero en el juicio fue la nena de 14 años quien declaró que ella violó al hombre poniéndose encima de él cuando estaba borracho y dormido y forzando la relación.

La decisión fue tomada por la Justicia española tras una audiencia que se llevó a cabo en Navarra, pero teñida de polémica y especulaciones ya que la nena se inculpó por lo sucedido, pero sus palabras y su lenguaje corporal no revistieron una seguridad total. "Durante la declaración adoptó una postura corporal algo encogida y cerrada y mantuvo la cabeza y la mirada baja", señaló el Tribunal.

La adolescente que ya dio a luz a su hijo producto de la relación sexual con su padrastro respondió de manera apenas audible y de forma muy breve, con monosílabos, sin dar detalles y adhiriéndose a las respuestas proporcionadas por la juez y la perito psicológica forense.

Los hechos sucedieron en 2018 y el caso se descubrió cuando la niña dio a luz a un bebé. Tanto la madre como el padrastro alegaron que no se habían enterado del embarazo hasta ese momento y este último, en el momento de su detención, dos semanas después, dio su consentimiento para la obtención de muestras de ADN. El resultado fue de 99,99%.

Los jueces consideraron que no está probado que el procesado, "al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación", hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra. Además, no pueden proclamar sin duda alguna que los hechos ocurrieran conforme a lo mantenido tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por la madre.

Vaya, el testimonio de las mujeres a veces es creído a pies juntillas. Qué cosas. https://t.co/4DfyrJUk76 — Barbijaputa (@Barbijaputa) April 14, 2021

El Código Penal español recoge como delito la práctica de relaciones sexuales con menores de 16 años independientemente de si prestan o no su consentimiento. Tan solo admite la excepción de si la persona mayor es próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez, que no es el caso juzgado.