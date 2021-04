¿Hisoparse muy seguido hace mal?

Una de las dudas más frecuentes que se hacen en torno a la técnica del hisopado (que sirve de test para determinar si uno es positivo de covid) se refiere a si es perjudicial hacerse uno de manera muy seguida. La respuesta es no y a continuación te contamos todos los detalles.

También compartimos información útil acerca de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta de cara a los cuidados necesarios.

Fuente: gacetadental.com



¿Por qué no hace mal hisoparse muy seguido?

Desde que el hisopado se convirtió en uno de los métodos más efectivos y usados para la detección del coronavirus en las personas, muchas dudas emergieron en torno a esta técnica.

A las dudas de las personas, propias del desconocimiento ante lo novedoso del asunto, también se sumaron unas series de publicaciones en redes sociales que afirmaban que los test de PCR provocan daños en la barrera hematoencefálica.

Dicho de otra manera, este test haría mal aunque el hisopado no fuese frecuente. No obstante, se trata de una información incorrecta, por lo que la noticia es falsa.

Tal como afirma el medio Chequeado, “especialistas indican que el hisopo con el que se hacen las pruebas no puede acceder a esta membrana, por lo que no puede dañarla”.

Además, se citan las declaraciones del doctor e inmunólogo John Dwyer, quien expresó que “el hisopo no se coloca en la barrera hematoencefálica y no la compromete. Por lo tanto, no representa ningún riesgo para el sistema nervioso. No hay forma de que un solo hisopo de algodón dañe la barrera hematoencefálica”.

En resumen, el test de PCR no implica ningún riesgo para las personas e hisoparse, por más que sea seguido, no genera ningún daño.

Coronavirus: otras preguntas frecuentes

¿El hisopado es el único método que existe para detectar el coronavirus?

No, el test de PCR es apenas uno de los varios que existen para esta tarea. En general, los métodos se dividen en dos: por un lado están los que detectan el virus en su fase activa, y por otro los que observan la presencia de anticuerpos en el organismo de una persona.

¿Cuáles son las mejores medidas de prevención?

Por el momento, lo único que se puede hacer es tomar los recaudos necesarios para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Para esto se recomienda:

Usar tapabocas o barbijo que cubra boca, mentón y nariz.

Distanciamiento social: mantenerse a un mínimo de 2 metros de distancia con cada persona.

Higiene personal: lavarse bien las manos, evitar tocarse el rostro y estornudar en el pliegue del codo, entre otras acciones.

Ventilar bien cada ambiente del hogar.

Evitar los espacios cerrados.

¿Cómo se propaga el virus?

La mayor fuente de propagación es a través del aire. No obstante, es fundamental tener cuidado con las distintas superficies y garantizar su limpieza e higiene para reducir las posibilidades de contagio.

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Te recomendamos que consultes con tu médico o infectólogo de confianza.