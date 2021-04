Estos son los favoritos para ganar Eurovisión 2021 para las casas de apuestas

Después de que la edición 2020 se suspendiese debido al coronavirus, el próximo 22 de mayo se celebrará la final del Festival de Eurovisión 2021, que será la 65 edición del festival, y todo apunta a que va a ser muy especial tras el año tan complicado que hemos vivido.

Y, una vez completada la lista de participantes de esta 65 edición, las casas de apuestas comienzan a mostrar quiénes serán los favoritos para ganar Eurovisión 2021. Una lista de favoritos muy variada, en la que desgraciadamente, por el momento no está España, que este año estará representada por Blas Cantó, que interpretará la canción “Voy a quedarme”.

Según las casas de apuestas, los artistas de los países del norte de Europa parten como favoritos. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en estos países Eurovisión tiene una gran tradición, una gran importancia, y es sin duda uno de los momentos más esperados del año. Algo que hace años también ocurría en España, pero que desgraciadamente con el paso del tiempo ha cambiado.

La prueba está en que España lleva desde 1969 sin ganar Eurovisión, cuando la cantante Salomé obtuvo el primer puesto con “Vivo Cantando”. Además, parece que España no está demasiado bien valorada en el festival, después de que en 2008 hiciéramos el ridículo cuando nuestro representante fue Rodolfo Chikilicuatre y su “Chiki Chiki”. Algo que parece que no sentó del todo bien.

Aun así, en España el festival sigue acumulando importantes audiencias, lo que significa que para muchos sigue siendo un momento importante que se vive con una gran emoción.

Si este es tu caso y ya estás deseando que se celebre el festival, a continuación te mostramos los principales favoritos para ganar Eurovisión según las casas de apuestas. ¡Toma nota!

Destiny – Malta

Según las casas de apuestas, Malta es la gran favorita para ganar Eurovisión este año. Su representante será Destiny, una cantante de color que es muy popular en el país maltés después de haber participado en múltiples talents show, y que interpretará “Je Me Casse”.

Destiny comenzó su andadura como cantante con tan solo 9 años, caracterizándose por su potente voz. Saltó a la fama con su participación en Eurovisión Junior en 2015, el cual no solo gano, sino que arrasó, obteniendo el récord de puntuación hasta la fecha. Y desde ahí, su carrera no ha hecho que mirar hacia arriba

La victoria de Malta en las casas de apuestas se paga a 3,75 euros por euro apostado.

Barabara Pravi – Francia

La segunda favorita de las casas de apuestas es Francia, que estará representada por Barbara Pravi. Una joven cantante que interpretará “Voilà”, una canción elegante, intimista y llena de fuerza, que es capaz de poner los pelos de punta.

Aunque no es demasiado conocida, en España se ha hecho popular recientemente porque es la encargada de la música del exitoso documental sobre la vida de Rocío Carrasco.

La victoria de Francia en las casas de apuestas se paga a 5,50 euros por euro apostado.

Gjon’s Tears – Suiza

En tercera posición aparecer Gjon’s Tears, representante de Suiza, un joven de 22 años que ya tiene experiencia en concursos musicales y que interpretará “Tout l’univers”, un tema en francés.

No sorprende, y es que Suiza es uno de los países fundadores de Eurovisión y siempre está entre las favoritas para ganar el festival.

La victoria de Suiza en las casas de apuestas se paga a 6 euros por euro apostado.

Victoria – Bulgaria

En los últimos ha subido muchas posiciones Bulgaria, hasta colocarse como el cuarto país favorito para ganar el festival. Su representante será Victoria, una cantante que tiene una voz y un estilo muy peculiar y característico, que ya iba a ser la representante en la edición de 2020 con “Tears Getting Sober”.

Y seguirá siendo la representante de Bulgaria, pero finalmente ha cambiado de canción y cantará “Growing Up is Getting Old”, la cual pertenece a su nuevo álbum “Ugly Cry”.

La victoria de Bulgaria en las casas de apuestas se paga a 11 euros por euro apostado.

Maneskin – Italia

Y por último, Italia cierra el TOP5 de favoritos para ganar el festival, con una propuesta rompedora, muy diferente a las anteriores.

Su representante será Maneskin, un grupo de música psicodélica que se aleja enormemente de la música tradicional italiana, y que no tiene nada que ver con Antonio Diodato, que iba a ser el representante en la edición de 2020.

La canción que cantará Maneskin será “Zitti e Buoni”, una canción de rock metal industrial en la que la guitarra eléctrica es la gran protagonista. Una canción muy atrevida, que incluso se ha tenido que modificar para eliminar una serie de palabras que están totalmente prohibidas en el festival.

La victoria de Italia en las casas de apuestas se paga a 11 euros por euro apostado.