Qué hay detrás del mural por Santiago Maldonado en la UNCuyo

En el campus de la Universidad Nacional de Cuyo conviven muchas facultades, idiosincrasias y posturas políticas. La semana pasada una imagen de esa casa de estudios recorrió el país y se armó polémica: un edificio tiene una enorme pintada con la cara de Facundo Maldonado junto a la frase "dónde está", refiriéndose al momento en que el joven no aparecía.

La inscripción obvia que Maldonado fue hallado muerto y la polémica se armó luego de que el periodista Eduardo Feinmann subiera a Twitter una foto con un mensaje irónico contra la UNCuyo, donde también adjuntó una foto del mural. La pintada no es nueva, ni tampoco la única que hay en el predio.

El tuit de Feinmann daba cuenta sobre un muro ubicado en el predio de la UNCuyo. La pintada, de grandes dimensiones, está en el ingreso a las aulas del BACT y en una parte se ve la cara de joven, mientras que en la otra se pregunta “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.

El joven era un artesano que falleció ahogado cuando escapaba el 1 de agosto de 2017, en medio de una protesta de agrupaciones mapuches por el desalojo que entonces realizaba la Gendarmería. Su caso sigue aún en manos de la Justicia, pero los peritajes indicaron que falleció ahogado, sin muestras de violencia.

El periodista, en su red social, pedía irónicamente: "Avisen en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo en Mendoza, que se ahogó en el río". La publicación consiguió 1400 retuits y más de 7 mil me gusta.

Avisen en la facultad de ciencias políticas de La Universidad de Cuyo en Mendoza, que se ahogó en el río. pic.twitter.com/Wmn0SygvMM — Eduardo Feinmann (@edufeiok) April 6, 2021

Si bien desde la casa de estudios no quisieron entrar en polémica, confirmaron que el mural no fue realizado por personal de la institución y tampoco es nuevo. Es decir, aseguraron que "no es un mensaje institucional" sino que fue parte de una expresión de alumnos.

Fueron estudiantes quienes solicitaron realizar la pintada en el Bloque de Aulas Comunes Tecnológicas -que pertenecen a toda la universidad- y el mismo fue realizado en el 2017, fecha en la que aún no se sabía sobre el paradero del joven, cuyo cuerpo fue encontrado el 18 de octubre de ese año. "Es parte del derecho a expresarse", aseguran en la UNCuyo. Asimismo, no es la única pintada en la que piden Justicia por el caso del joven hallado en el río Chubut. Quien recorra el amplio predio universitario, puede ver más de una decena de grafitis similares.