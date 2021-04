5 extraños síndromes psíquicos que podrías padecer

1 Síndrome de Otelo

Este puede ser uno de los más habituales en aparecer y quizás los relacionamos simplemente con los celos normales. Sin embargo, tienen un trasfondo más complicado.

Según el estudio de Reversible Pathologic Jealousy, la persona que sufre de este síndrome cree que su pareja le está siendo infiel, a pesar de que no haya ningún tipo de evidencia y donde se experimentan fuertes pensamientos obsesivos. Las personas con estos delirios pueden llegar a perseguir a sus parejas, interrogarles e incluso se han reportado casos de demencia. Claramente este delirio va más allá de los celos.

2 Licantropía Clínica

Según el Medical and neuropsychiatric aspects of lycanthropy, es un síndrome muy extraño y algunos científicos creen que está relacionado con la cultura de los pacientes. En resumen es la creencia de que la persona es, o está en el proceso de convertirse en, un animal. Por lo general, la gente cree que los sujetos que sufren de licantropía solo creen que se convierten en lobos, pero las investigaciones han encontrado personas que creen convertirse en ranas, gatos, caballos, hienas, aves e incluso abejas.

3 Síndrome del doble

El estudio hecho por Course and prognosis of the syndrome of doubles señala que quien sufre de este síndrome tiene la creencia genuina de que existe un doble que luce idénticamente como él, pero tiene otra personalidad y una vida diferente. Los reportes han encontrado que algunas veces el doble puede ser un familiar cercano o un extraño.

En algunos casos los sujetos que sufren de este síndrome creen que alguien les ha robado su apariencia y esto puede provocar ataques psicologicos y fisicos. Esto se ve con más frecuencia en las personas diagnosticadas con trastorno bipolar o esquizofrenia. Cabe aclarar que es bien raro.

4 Síndrome de Stendhal

Este síndrome lleva su nombre gracias a la novela Rojo y Negro, de Henri Beyle, quien publicó esta y otras novelas bajo el seudónimo de Stendhal.

Este síndrome puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo o incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una suerte de sobredosis de belleza. Stendhal fue el primero en dar una descripción detallada del fenómeno que experimentó en su visita en 1817 a la Basílica de Santa Croce en Italia, y que publicó en su libro Nápoles y Florencia: Un viaje de Milán a Reggio.

Aunque ha habido muchos casos de gente que sufría vértigos y desvanecimientos mientras visitaba el arte en Florencia, especialmente en la Galería de los Uffizi desde el principio del siglo XIX en adelante, no fue descrito como un síndrome hasta 1979, cuando la psiquiatra italiana Graziella Magherini observó y describió más de 100 casos similares entre turistas y visitantes.

5 El síndrome de Alicia en el país de las maravillas

El estudio elaborado por Cerebral perfusion in children with Alice in Wonderland syndrome destaca que este síndrome tomó el nombre de la maravillosa novela de Lewis Carroll, ya que se caracteriza por delirios que afectan la percepción del tiempo y del espacio.

Las personas que sufren de este síndrome pueden creer que los objetos que ven son más grandes o pequeños de lo que realmente son, también tienen problemas para establecerse en el tiempo.

Según los expertos, este tipo de delirio es relativamente común y no se asocia, necesariamente, con algún trastorno mental. Ha sido reportado por niños y adultos justo antes de dormirse.