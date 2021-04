Autismo: advierten sobre la importancia de la detección precoz

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad este día para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

Con el objetivo de avanzar en líneas de acción necesarias como políticas públicas destinadas a personas con autismo se reunieron la Subsecretaría de Desarrollo Social con organizaciones sociales.

Las organizaciones participantes fueron ALAS, la Asociación de Padres de Niños con Autismo (APNA), Autismo Mendoza, Fundación Marea Azul y la Defensoría de las personas con Discapacidad. En el encuentro se coordinaron acciones para promover la inclusión en un medio accesible.

Se plantearon objetivos a corto, mediado y largo plazo. “Padres y organizaciones manifestaron que en caso de que se restrinjan actividades, debido a la pandemia, no sean las de rehabilitación, ya que son fundamentales para personas con autismo”, adelantó Gabriela Juárez, directora de Discapacidad

En cuanto a los objetivos a mediano y largo plazo, se propuso la realización de capacitaciones; campañas de concientización sobre la detección de “alertas”, especialmente dirigida hacia los padres; sensibilización de los equipos municipales y profundización en Educación Sexual Integral (ESI).

Acordaron que, además de la Subsecretaría de Desarrollo Social, estos temas deberían ser abordados por la Dirección General de Escuelas (DGE), en conjunto con programas de Salud Mental y Salud Reproductiva.

Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social, expresó que “fue importante dialogar acerca de la importancia que implica realizar una detección precoz del autismo, para lo cual realizaremos campañas y sumaremos otras áreas de Gobierno para optimizar las herramientas necesarias”.

“Hoy, cada 54 niños, uno nace con autismo. Frente a esto, los padres nos preguntamos qué pasará con ellos cuando sean adultos. Por esto y otros temas es que me parece una buena iniciativa haber realizado esta reunión para plantear inquietudes”, opinó Elisa Espina, madre de un niño con autismo e integrante de la Fundación Marea Azul.

De acuerdo a un estudio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), uno de cada 54 niños en todo el mundo presenta TEA. Si bien en Argentina no hay un censo nacional oficial, se calcula que alrededor de un millón de argentinos y argentinas tienen alguna condición dentro del espectro autista.