Si eres fan del Monopoly deberías leer esta nota

Muchas personas coinciden en que se vive en una simulación al estilo Matrix y, en esta ocasión, quien lo afirma es la TikToker Kylie Scott según una teoría basada en el famoso juego Monopoly –que para muchos puede sonar “descabellada” y para otros muy “sensata”.

"He estado paseando por mi casa. No sé cuánto tiempo. Estoy teniendo una emergencia de salud mental o encontré un problema técnico en la simulación. ¿Cómo recuerdas al hombre del Monopoly? Tiene un monóculo, ¿verdad? Así es como todos lo recordamos. Aparentemente, no tiene monóculo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Busqué en Internet. No hay antecedentes de que él alguna vez haya usado un monóculo. Eso no es”. Esa es la explicación de Scott.

Cabe recordar – para todos los fans de Monopoly – que si alguna vez lo jugaron, la obsesión por hacerse más ricos y comprar propiedades era una de las experiencias más reconfortantes que tenía el juego. Sin embargo, la gran incertidumbre nace de que probablemente el mismo juego oculte una pista implícita que confirmaría que todos están viviendo en la Matrix.

Matrix: una realidad o un simulacro en Monopoly

En esta ocasión Kykie Socott se volvió viral en TikTok con un video donde explica su teoría de que el famoso juego marcó la infancia millennial entre otras pruebas. Dicha mujer se pregunta por qué siempre recuerda al hombre que aparece en la caja del juego con un monóculo en el ojo, cuando en realidad no existen evidencias de que haya usado uno y es así que comparte que ese es un “error en la simulación” o mejor dicho un glitch en la Matrix en que se vive.

Aunque no está confirmado que sea un error, muchos coinciden con su teoría. Por esto, es que se planteó que si no se trata de un error, el Monopoly tiene que ver con el efecto Mandela.

¿Qué es el efecto Mandela?

Para entenderlo mejor, el efecto Mandela es el nombre que se le destina a una falta o a una falla de memoria colectiva de eventos comunes y fue mencionado por primera vez en el año 2009 por una consultora paranormal, Fiona Broome.

Dicho término surgió de una confusión colectiva donde las personas pensaban que el activista e intelectual Nelson Mandela había muerto en prisión, cuando en realidad, eso no había sucedido así.

Esa teoría se basó en el multiverso: la Holocubierta del USS Enterprise de Star Trek y la película The Matrix. Al tiempo, una de esas teorías fue creada por psicólogos donde afirmaban que los cerebros suelen crear recuerdos falsos debido a que son influenciables.

De esta manera es que la asociación de la TikToker Kylie Scott con sus recuerdos de la infancia pueden ser un poco difusos y Medical News Today afirma que: “los errores de memoria son bastante comunes” y agrega “la memoria no funciona como una cámara, catalogando objetivamente imágenes, eventos y declaraciones en su forma más pura”.

Por estas razones es que su teoría probablemente haya sido influida por sus emociones y hasta ciertos prejuicios. ¿Tú qué opinas? Si recuerdas el juego y tienes la misma sensación de que vivimos en una simulación, cuéntanos.