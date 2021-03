Calor y espera de pie: quejas de adultos mayores en Luján de Cuyo

"La desorganización es terrible. Realmente muchas personas han cumplido con el turno para poder vacunarse, y están al rayo del sol", comienza diciendo el mensaje que llegó a la Redacción de MDZ Online a través de uno de los oyentes de MDZ Radio.

Los adultos mayores haciendo fila, al sol, en Luján.

El hombre, que envió también las fotografías, muy ofuscado escribió que no había ni un poquito de agua para ofrecer en el lugar -Acceso Sur y Quintana, de Luján de Cuyo-, y que cuando se planteaba una queja les contestaban "Y bueno, es lo que hay".

Otra fotografía de la fila para vacunarse, en Luján.

"No puede ser que no contemplen un lugar con una sombra para que quienes llegan puedan tener un reparo. O sino, deberían avisar que nos traigamos una banquetita para no estar parados, por lo menos", sigue el mensaje.

Cabe destacar que desde las 9 de la mañana del 1 de marzo, en los consultorios externos del Hospital de Luján de Cuyo -lateral oeste del Acceso Sur y Quintana, Perdriel- comenzó la inoculación de la primera dosis de la vacuna para prevenir el Covid-19 para los residentes en ese departamento mayores de 70 años.

Si bien los consultorios externos del lugar cuentan con rampas y sillas de ruedas para las personas con movilidad reducida, el pedido concreto que se manifestó hoy fue el de mejorar el sistema para que no se produzcan amontonamientos de personas, y el de proveer un espacio con sombra y agua, debido a las altas temperaturas.