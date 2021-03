Violento asalto a César Milani: lo encerraron en un vestidor

El ex jefe del Ejército César Milani y su esposa fueron víctimas de un violento asalto el miércoles al mediodía en su vivienda del barrio La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro.

La información preliminar indica que 5 delincuentes irrumpieron en la vivienda de Milani y, tras amenazarlo, lo encerraron junto a su esposa y sus empleados en un vestidor.

Los malvivientes se llevaron dinero en efectivo y varias armas de fuego. Afortunadamente no se registraron heridos en el violento asalto.

Los delincuentes, que entraron a la casa de Milani cerca del mediodía del jueves, permanecieron alrededor de una hora y se llevaron una importante cantidad de dinero y armas. Los investigadores se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la cuadra, pero se cree que habrían escapado en dos vehículos que se mantuvieron fuera de la vivienda durante el robo.

Robo a MIlani. Fue en su casa de Boulogne. Los delincuentes eran cinco. Las víctimas, Cesar Milani, la esposa y empleados. Los encerraron en un cuarto. Les robaron armas y celulares. Via @primerplanotv — Mauro Szeta (@mauroszeta) March 4, 2021

En diálogo con la prensa, Milani sembró sospechas sobre los presuntos autores del hecho y aseguró podrían haber sido expolicías. Para ingresar a la vivienda, los malvivientes redujeron a seis albañiles que se encontraban trabajando en la entrada de la casa. Una vez adentro, amenazaron a punta de pistola a todas las víctimas y las encerraron en la parte alta de la casa.

Según indica Infobae, los ladrones se llevaron una buena cantidad de dinero en efectivo y objetos de valor, entre los que había una pistola marca Glock y una oficial del Ejército argentino marca Browning.

"No quiero asegurar una cosa con la que no tengo pruebas pero digo que el personal era entrenado, pelo corto, la mayoría de 30 o 35 años. No era un grupo cualquiera, eran profesionales. Actuaron como un grupo comando. Huelo que atrás de esto hay personal de alguna fuerza de seguridad, digamos que esté en una situación anómala o fuera de la fuerza. Llama la atención en la forma en la que se movieron, un vecino me decía que eran policías", aseguró Milani en diálogo con la prensa.

"Ocurrió a la una del mediodía. En un momento había obreros trabajando que estaban haciendo refacciones. Entraron cuatro personas. Yo justo salí para ver un desagüe con el contratista que está trabajando en la obra y bajaron una o dos personas más que nos metieron adentro. Estuvimos 15 o 20 minutos adentro", completó Milani.