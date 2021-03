Las nuevas restricciones dejan argentinos varados en Brasil

Tal como ocurrió el año pasado, argentinos quedaron varados en el extranjero. Desde mañana las fronteras estarán cerradas para todos los que quieran ingresar desde Brasil.

Y si bien la disposición rige desde el lunes, en la frontera ya no están permitiendo el ingreso. Actualmente hay unos 45 argentinos en Uruguayana que no pueden al país.

"Muchos de que estamos acá varados teníamos pasaje en avión pero los vuelos se fueron reprogramando, se fueron cancelando y se fueron reduciendo. En mi caso, yo tengo el pasaje abierto porque no hay más vuelos para regresar ahora a la Argentina. Tenía fecha para mitad de marzo y me lo cancelaron. Al no haber vuelos, decidí tomarme el micro y volver a Buenos Aires", contó Karin Smith.

Según relató, duerme con sus hijos en el micro, utilizan los baños de migraciones de Uruguayana y el alimento que tienen lo envió el consulado Argentino, así como agua.

Luego de una reunión con el cónsul, este les informó que está a la espera de la autorización del ministerio de Salud y del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para poder darles ingreso.

"Sentimos mucha impotencia y abandono. Es espantoso no poder cruzar e ir a tu casa y tener el derecho de estar haciendo la cuarentena dentro de tu casa, que es lo que corresponde. Yo estoy acá varada con mis dos hijos, una nena de 14 y un nene de 10 años. La verdad es que no sabemos cómo viene la mano. Dependemos del Ministerio de Salud. Ellos son los únicos que pueden autorizar nuestro ingreso al país", agregó Karin.

Al mismo tiempo, Flor Amoruso, narró su experiencia para volver a Argentina.

"Mi esposo es brasileño y tenemos tenemos la unión convivencial hace más de un año. Para volver nos comunicamos con el Cónsul de Florianópolis hace más de un mes para pedir ayuda siendo que estamos los dos sin trabajo y precisamos regresar al país". contó Flor.

"No tuve respuesta rápida. Así que fuimos personalmente a ver al cónsul. Allí nos dijeron que enviáramos un mail contando mi situación a la Dirección Nacional de Migraciones. Respondieron una semana más tarde, pidiendo bastante información: papeles del auto, documentación de ambos, frontera por la que pretendíamos entrar, itinerario del viaje, etc. Después de enviar toda la documentación, más test negativo de covid, iniciamos el viaje de regreso. Cuando llegamos Uruguayana nos pidieron el PCR nuevamente. Lo hicimos y el resultado demoró más de un día. Finalmente llegó por mail la solicitud de excepción por paso terrestre y los dos pudimos entrar por Paso de Los Libres el 26 a las nueve de mañana", agregó.

Además, hay un grupo de camioneros varados en Brasil. Se estima que mil camiones realizan el trayecto que une Argentina y el vecino país por día.

Fuente: Clarín