La Iglesia católica mendocina volvió a expedirse en contra del aborto

La Arquidiócesis de Mendoza, a través del Equipo Arquidiocesano de Pastoral de la Vida, expresó nuevamente su rechazo a la legalización del aborto aprobada a fines del año pasado en el Congreso, por lo que en el marco de la conmemoración de la 'Anunciación del Señor', que se celebra cada 25 de marzo, pidió a los fieles "renovar nuestra opción por la Vida" y "rezar por todos aquellos que están directamente confrontados por estos dilemas tan profundos y a la vez tan palpables".

En un comunicado de prensa distribuido por la Arquidiócesis, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral de la Vida señaló que "hoy elevamos nuestra plegaria por los niños por nacer", y recordó que "desde hace algunos meses, nuestro país cuenta con una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que está vigente, pero sigue siendo motivo de debate por distintos pedidos de inconstitucionalidad".

"El Código Civil argentino reconoce como comienzo de la Vida a la concepción y es aquí donde los dilemas jurídicos, médicos, antropológicos, en definitiva bioéticos, surgen con mucha fuerza", subrayó.

A modo de reflexión, la Pastoral se interrogó: "¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestro lugar como cristianos protagonistas de este tiempo? Este día puede ser una oportunidad para renovar nuestra opción por la Vida. Toda Vida Vale y en todas sus etapas. No hay vida menos digna ni tampoco descartable, mucho menos la aceptación de la Vida del otro puede reducirse a una valoración subjetiva de las personas ni a las circunstancias que los rodean".

En ese sentido, desde la Iglesia católica de Mendoza indicaron que "hoy queremos rezar por todos aquellos que están directamente confrontados por estos dilemas tan profundos y a la vez tan palpables. Rezamos por los jóvenes, rezamos por sus padres, rezamos por el personal de salud, rezamos por nuestros legisladores y gobernantes".

"Hoy es un día también para reflexionar sobre nuestra mirada sobre el valor de la Vida, la propia y la ajena, sobre los modos concretos y eficaces por medio de los cuales hacemos o no un aporte para que se la cuide y custodie siempre. No es tiempo de caer en una astenia reflexiva ni mucho menos operativa desconociendo tantas opciones que hoy la Iglesia nos ofrece para compartir dones y talentos. La Vida no es un aspecto accidental en las personas, es esencial y por lo tanto tenemos que ocuparnos", detalló.

De hecho, y en un punto que puede despertar cierta polémica, la Pastoral por la Vida manifestó que la Arquidiócesis de Mendoza "sigue trabajando cotidianamente en estos temas por medio de distintos canales: formando a docentes y estudiantes en los más diversos ámbitos educativos, auxiliando los casos de maternidad vulnerable o casos de riesgo inminente de aborto a través de distintas agrupaciones pro-vida dispersas en cada región de nuestra patria, estando cerca de los profesionales de la salud para asesorarlos y respaldarlos en sus opciones en favor de la Vida, como así también conteniendo a tantos que habiendo sufrido el flagelo del aborto lloran en silencio por las consecuencias de la opción tomada".

"Estamos llamados a seguir generando una Cultura de la Vida, en medio de un mundo que nos propone y ofrece, cada vez con más fuerza, opciones de muerte", sentenció.