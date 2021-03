Habló otra víctima del motochorro detenido: "Me quiso matar por una mochila"

El motochorro Alejandro Miguel Ochoa fue detenido este lunes por la policía bonaerense acusado de ser el asaltante que provocó la muerte de la psicóloga social María Rosa Daglio, ocurrida el viernes pasado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El delincuente había sido excarcelado del penal de Batán el año pasado en el marco de las numerosas liberaciones de presos con la pandemia como excusa.

Giovana, una de las víctimas anteriores de Ochoa, contó cómo el hombre la arrastró a lo largo de una cuadra en 2016 en la ciudad de Mar del Plata para robarle su mochila. "Sobreviví de milagro", recordó la mujer en diálogo con TN.

"Lo mío fue muy traumático. Podría haber muerto", se lamentó Gioavana, quien se quebró al recordar el mal momento que vivió.

La mujer recordó que estaba esperando un remís con la mochila puesta cuando escuchó una moto que arrancó a toda velocidad. "Me agarró la mochila y como no me la pudo sacar yo caí al piso. Me arrastró una cuadra", relató la mujer, quien agregó que le pidió que frenara para darle la mochila pero lo único que recibió fueron insultos.

La mujer recordó que en un momento su brazo se metió en la rueda de la moto. "Me hizo girar el brazo y me lo quebró todo. Mi brazo frenó la moto", explicó. Varios transeúntes que escucharon sus gritos se acercaron y Ochoa fingió ser su pareja para tratar de disimular el intento de robo. "Yo en ese momento no podía hablar y él me decía ‘mi amor tranquila’ para disimular", recordó Giovana.

#ahora Detuvieron al #motochorro que intentó robarle la cartera a una mujer en #Ramos Mejia y arrastró varios metros. Producto del golpe Maria Falleció. El sujeto fue detenido hace unos minutos en Moron. ?@CharlieGonza07? ?@matanzainforma? ??@MatanzaDuele? pic.twitter.com/66OhvU9ino — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) March 23, 2021

"Quiso matarme por una mochila. Sabía que me lastimaba todo el cuerpo pero no le importaba. No fue un robo cualquiera, a mí me quiso asesinar", aseguró la mujer

Según contó, en el juicio contra el motochorro se enteró de que Ochoa tenía unas 20 causas abiertas y solía ir a Mar del Plata a robar.

La joven de 32 años contó que "sigue mal" y que "sigue teniendo dolores" por las heridas que le provocó Ochoa. También agregó que se asusta cuando una moto le pasa cerca. Por último, Giovana se mostró indignada por la liberación de Ochoa. Aseguró que "cumplió tres años y medio" y que "con todas las causas que tiene, no debería estar libre".