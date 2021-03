¿Vacunas VIP en Mendoza? El director del ex Cose negó las acusaciones

Por estas horas, el ambiente en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) está picado, luego de que surgieran algunas acusaciones que hablan de "vacunaciones VIP" en medio de la ansiedad que ocasiona la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia.

El director de la DRPJ, Arturo Piracés, salió a explicar lo ocurrido desde su punto de vista. En diálogo con MDZ, el funcionario contó que el viernes pasado se comunicaron con su dependencia para informarle que en el vacunatorio de Estación Benegas, en Godoy Cruz, había 21 vacunas destinadas a la repartición que conduce.

"Nos dijeron que era para vacunar al personal sanitario, pero nosotros ya tenemos a ese personal vacunado -repasó Piracés-. Entonces nuestro director de Salud, Rubén Contreras, propuso que fuera un grupo para no perder las dosis".

Según Piracés, se presentó en el centro dicho grupo pero no todos pudieron acceder a la vacuna, lo que generó descontento. "Se vacunó personal de internación y de la Unidad de Medidas Alternativas. Y entre los que fueron vacunados hubo 5 regentes, que vienen aquí todos los días -no están bajo el régimen de recambio cada dos semanas-; y también algunos choferes contratados".

Piracés admitió que "el ofrecimiento de las dosis llegó un poco de sorpresa". "Y a lo mejor en el apuro la situación se nos fue un poco de las manos", añadió.

Más orden

"En breve me tendrían que avisar cómo va a seguir el proceso. Lo que estoy pidiendo es que me den el nombre, el día y el horario para cada una de las personas que trabaja en la DRPJ, para que no haya confusiones. Lamento que haya gente ofuscada", expresó el entrevistado.

Este lunes, una asamblea de trabajadores y representantes gremiales denunció que se habían producido casos de "vacunación VIP" y solicitó explicaciones a las autoridades, ya que muchos de los empleados no han accedido a las vacunas y están en contacto permanente con los chicos institucionalizados.

Por su parte, los directivos pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta tener más información sobre la forma en que continuará la aplicación de las dosis.

Desde que comenzó la pandemia, hubo 57 infectados de covid-19 entre las 382 personas que trabajan en el área, a quienes se sumaron 4 casos positivos entre los menores. En total, los jóvenes que están en contacto directo o indirecto con la DRPJ son más de 700, con medio centenar que vive ahí adentro a causa de haber cometido delitos graves.