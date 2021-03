Más de 2200 millones de personas viven sin acceso a agua potable

El Día Mundial del Agua se celebra desde 1993, luego de que en 1992 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y se declaró el 22 de marzo como el día para concientizar sobre la importancia del cuidado de este valioso recurso.

En el mundo existen 2,200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable (1 de cada 3 personas), 4.200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos.

Según Naciones Unidas en 8 de cada 10 hogares de comunidades sin acceso al agua son las mujeres las que caminan entre 4 y 6 horas por día para conseguirla. Son ellas las encargadas de cargar con todo el peso en sus espaldas para llevar agua dulce a sus familias.

Foto: Pixabay

Existen grandes desigualdades en la accesibilidad, disponibilidad y calidad de estos servicios; pese a que este recurso es indispensable para todas las actividades sociales y económicas.

“Los países deben duplicar sus esfuerzos en materia de saneamiento o no alcanzaremos el acceso universal para 2030”, dijo la Dra. Maria Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

Las directora advierte que si las naciones no trabajan en garantizar el acceso a agua potable a sus poblaciones no se erradicarán las enfermedades. “Si los países no redoblan sus esfuerzos en materia de saneamiento, agua potable e higiene, seguiremos viviendo con enfermedades que deberían haber sido consignadas hace mucho tiempo a los libros de historia: enfermedades como la diarrea, el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y las enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, los parásitos intestinales y la esquistosomiasis. Invertir en agua, saneamiento e higiene es rentable y bueno para la sociedad de muchas maneras. Es la base esencial de una buena salud”.

Este año el tema del Día Mundial del Agua 2021 es “Valoremos el agua”. A raíz del desarrollo económico y del incremento de la población mundial, la agricultura y la industria necesitan cada vez más agua, y para satisfacer la demanda de electricidad, aumenta la utilización de fuentes de energía que hacen uso de grandes cantidades de agua.

El cambio climático, por su parte, hace que la disponibilidad de agua sea más irregular y se agudiza la contaminación. Foto: Pixabay

El agua vale mucho más que el precio que se paga por ella, tiene un valor incalculable y sumamente complejo, los hogares, la cultura, la salud, la educación, economía, y la integridad del entorno natural. Si no se comprende a fondo el valor real y multidimensional del agua, no se podrá preservar este recurso tan valioso para toda la humanidad.