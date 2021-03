¿Estás de acuerdo? La revista Vogue ha sido catalogada como racista y se armó el escándalo

La periodista Alexi McCammond tuvo que renunciar a la revista Teen Vogue, la versión juvenil, por comentarios racistas hacia personas asiáticas que hizo en su cuenta de Twitter hace 10 años. Esto generó indignación en muchos empleados del medio y expresaron la disconformidad de trabajar con una persona con ese pensamiento.



Todo comenzó cuando la joven de 27 años se puso en la mira de los medios más grandes luego de trabajar en cadenas como la NBC, la MSNBC y cubrir la campaña electoral de Joe Biden. Condé Nast, dueña de medios como Vogue, Glamour, GQ y Architectural Digest, se adelantó y le ofreció un puesto como directora de Teen Vogue, que ofrece noticias del mundo de la moda a los adolescentes.

Fuente: Twitter.

McCammond comenzó a trabajar en la redacción y una semana después tuvo que renunciar cuando salieron a la luz una serie de tuits homofóbicos y racistas. Si bien se disculpó en 2019 y eliminó los comentarios, al parecer algunos de ellos quedaron, y un usuario se encargó de mostrarlos. "No había ninguna excusa para perpetuar esos estereotipos", dijo la semana pasada.



Algunos de los comentarios que escribió fueron "Buscando en Google cómo no despertarme con esos ojos asiáticos hinchados" o "Superada por los asiáticos". En una ocasión le dio retuit a un comentario que explicaba que un conocido árbitro de la liga de béisbol era gay a los 50 años, y dijo: "¿Por qué esto debería ser considerado como algo 'noticioso'? No lo es".



La postura de Vogue

La jefatura de Vogue, incluida su histórica editora jefa Anna Wintor, tenía conocimiento de esos tuits y defendieron a la periodista al explicar que eran un error de juventud. La apoyaron incluyéndola en reuniones de redactores y en mantener su puesto, pero las denuncias de los periodistas de la revista crecieron.



Vogue decidió romper el contrato con McCammond cuando los anunciantes se sumaron a las quejas. Las firmas cosméticas Ulta Beauty y Burt's Bees retiraron millones de dólares de las páginas de Vogue y amenazaron con dejar de trabajar con Conde Basté, ya que "la diversidad y la inclusión son valores fundamentales" y están “contra el racismo en todas sus formas". Para ambas firmas es importantes que sus socios tengan los mismos valores.

El despido de Alexi McCammond

Los editores de la revista le comunicaron a los redactores sobre la salida de McCammond y pidieron no divulgar la información, indicó The Daily Beast. Sin embargo, la periodista escribió en Twitter: "Mis tuits del pasado han ensombrecido todo el trabajo que he realizado para iluminar a las personas y las cuestiones que me importan".



"Vieron que algunos tuits estúpidos y ofensivos que compartí cuando era adolescente perpetuaron los estereotipos racistas y dañinos contra la comunidad asiática. Me disculpé hace años pero quiero ser clara: lamento profundamente el daño que os ha causado", afirmó.