Velaban a su madre, abrieron el cajón para despedirse y encontraron una desagradable sorpresa

Una situación realmente desagradable fue la que vivió una familia que estaba velando a su madre en una funeraria, ya que decidieron abrir el ataúd para despedirse y se encontraron con algo inesperado que desató la furia y potenció el dolor de los presentes.

El lamentable episodio tuvo lugar en la ciudad mexicana de Michoacán. En una casa fúnebre llamada 'Santa Cruz', una familia estaba realizando el velorio de la mujer de 61 años que había fallecido a causa de una una cirrosis hepática.

El cuerpo fue trasladado a la funeraria para los preparativos y en el mismo lugar le indicaron a la familia que debían velarla a cajón cerrado por los protocolos actuales derivados de la pandemia del Covid-19.

Pero en un determinado momento una de las hijas lo abrió para ver por última vez a su madre y se percató de que el cuerpo no era el de su mamá, si no el de un hombre que no habían visto nunca en su vida.

Según los familiares de la mujer, el cadáver venía envuelto en bolsas y tenía la cara cubierta pero alcanzaron a distinguir el rostro de un hombre justo antes de trasladar el ataúd a la iglesia, donde habían preparado una ceremonia religiosa.

Tras la desagradable sorpresa, la familia denunció a la funeraria, ésta identificó a la mujer fallecida y finalmente preparó una despedida para la familia correcta.