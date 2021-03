La sorpresiva venganza de una joven al enterarse de las infidelidades de su ex

TikTok no para de divertir a los internautas y es, sin lugar a dudas, la red social del momento. En ella se puede encontrar contenido audiovisual del más variado e insólito. La plataforma, propiedad de la empresa china ByteDance, permite subir videos de corta duración que se viralizan rápidamente y recorren el mundo entero.

En esta ocasión, el clip que está dándole la vuelta al planeta tiene como protagonista a una joven estadounidense que, luego de enterarse de las infidelidades de su ex, decide vengarse. Ashley VanPevenage se grabó mientras escribía un claro mensaje en la casa de su novio y optó por compartirlo en las redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo comienza a hacer martillazos en una pared amarilla para escribir "FU" (la abreviatura de "F*ck you", que en español se traduce como "que te jodan"). No conforme con el destrozo, firmó el mensaje con pintura en aerosol: "Love, your ex" (en español: de parte de tu ex).

El clip tiene millones de reproducciones y comentarios. Las opiniones se mostraron divididas entre quienes están a favor de ella y justifican su accionar, y quienes repudian el acto y la acusan de cometer un delito.

Al parecer, las venganzas por infidelidades son las que están triunfando en TikTok. Algunas semanas atrás se viralizó un video en el que una joven se desquitaba con su pareja llenándole la casa con purpurina. Si bien parece un acto inofensivo, es bastante molesto ya que sacar del todo esa brillantina demora mucho tiempo.