Trámite de "fe de vida": Anses realizó un importante anuncio

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) extendió hoy la suspensión del trámite de supervivencia-fe de vida hasta el 30 de junio de 2021, por lo que no será necesario realizarlo para percibir las jubilaciones y pensiones de abril, mayo y junio próximos.



Además, se estableció que "titulares residentes en el exterior pueden presentar, de forma excepcional, el certificado de supervivencia semestral ante el banco apoderado también hasta el último día del mes de junio".



La medida anunciada por la Anses en un comunicado implica que para el cobro de las jubilaciones de abril, mayo y junio los beneficiarios no deberán concurrir a los bancos para realizar el trámite de supervivencia.



En condiciones habituales es requisito necesario para el cobro de las jubilaciones y pensiones, y lo deben realizar los jubilados y pensionados personalmente o por medio de sus apoderados.



No obstante, frente a la continuidad del escenario de pandemia de coronavirus, el organismo previsional optó por prorrogar nuevamente la suspensión temporal de la diligencia.



Para más información, se encuentra a disposición el sitio web de la Anses: https://www.anses.gob.ar/tramite/supervivencia-fe-de-vida.