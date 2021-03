Fijaron una fianza de $500 mil para el abogado que mató a un guardia en San Isidro

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta fijó una fianza de $500 mil para Mauricio Le Donne por atropellar y matar a un guardia de seguridad en San Isidro.

El pasado domingo por la madrugada el abogado Le Donne salió de un cumpleaños en el Puesto San Isidro, cuando por motivos que no lograron establecerse, perdió el dominio de su VW Amarok y chocó la garita de seguridad donde se encontraba trabajando Juan Marcelo Sunagua (39).

Así quedó la garita de seguridad.

Tras el impacto, Le Donne escapó corriendo del lugar, dejando abandonada su camioneta, mientras que Sunagua permaneció varios minutos sin atención médica. Finalmente, el trabajador murió en el hospital Central.

Marcelo Sunagua.

Recién el lunes por la tarde, Le Donne se presentó en la fiscalía en compañía de su abogado y quedó detenido. El miércoles, el fiscal Giunta lo imputó por el delito de "homicidio culposo agravado" por darse a la fuga tras el hecho. Se abstuvo a declarar en el momento de su imputación y quedó detenido.

Este viernes, en tanto, el fiscal dispuso la fianza de $500 mil, la cual deberá presentar en efectivo o con bienes en los próximos cinco días. De esta manera quedará en libertad, desde donde esperará el juicio por el delito que contempla una pena de entre 3 y 6 años de prisión.

Las dudas del caso

Lo que por el momento no fue esclarecido es por qué personal de Tránsito de Ciudad no ingresó minutos después del accidente. De acuerdo a la investigación, los uniformados llegaron al lugar del siniestro, pero un comisario retirado no los dejó ingresar.

Según trascendió, Alberto Ventura les dijo que el accidente se produjo cuando otro guardia chocó durante un rondín. Hasta ahora se desconoce si esta declaración se debió a una orden que recibió el trabajador de seguridad o fue su propia decisión.

El hecho es investigado por la Inspección de Seguridad, que inició un sumario.

