Así fue la llamada al 911 que cambió la búsqueda y permitió encontrar a M.

Laura Giordano (42) fue la vecina de la localidad bonaerense de Luján que llamó al 911 al ver a Carlos Savanz pasar en su bicicleta el miércoles a la noche y permitió que la búsqueda se enfocara en esa ciudad bonaerense.

La mujer se encontraba corriendo con su grupo de entrenamiento cuando vio al secuestrador de la nena de 7 años que era intensamente buscada desde la tarde del lunes. Sus compañeros creyeron que era improbable, pero Laura hizo la denuncia de todas formas y gracias a eso la búsqueda pasó a enfocarse en Luján.

Gracias a su llamado, las fuerzas de seguridad llegaron a Luján el miércoles a la noche y todos los vecinos estuvieron alertas por si veían al hombre con la niña. Finalmente, otra vecina y un camionero denunciaron que los habían visto el jueves a la mañana y una patrulla de la Policía Comunal logró encontrar a la pequeña con vida y detener al hombre.

"Cuando llamé al 911, les dije que no estaba segura al 100% de que fuera él, porque yo sólo había visto la imagen en la tele y a veces no registro ni la cara de mis vecinos. Pero seguí mi intuición, porque para mí era él. Estaba noventa y pico por ciento segura", aseguró Giordano en diálogo con Clarín.

Dudó antes de hacerlo, pero le dolía la panza desde que lo había visto y no podía irse a dormir con la duda. "Y de última, si una persona llama y se equivoca, lo hizo con la intención de ayudar. Llamar hay que llamar. Después para investigar, está la policía que sabrán pedir los videos de cámaras las cámaras de seguridad y otras pruebas. Pero por lo menos, hay que dar el dato. Quedarse cruzados de brazos, no. Yo ayer no pude. Tuve que llamar", contó Giordano.

Casi a la 1 de la madrugada, cuando se preparaba para irse a dormir, recibió otro llamado en el que la citaban a declarar de forma presencial. "No es fácil denunciar. Porque justamente te llaman, tenés que ir a declarar y mi primera reacción fue ‘Uy, ¿ahora tengo que ir?’ Pero bueno, entendí que la situación era urgente y la seguían buscando de noche", agregó la mujer.

"Ayer mostraron mucho la foto en distintos canales y creo que eso funcionó bien. Porque yo la tele, la tengo prendida en el comedor y en la cocina, pero la veo mientras hago otras cosas. No es que yo estoy prestándole atención específicamente a eso", añadió la mujer.

"Cuando nos cruzamos, yo instintivamente levanté la mirada y ahí lo veo. Él levanta la mirada también y le veo bien la cara. Inmediatamente pensé en la imagen de la tele, que habían estado mostrando durante el día. Yo no venía pensando en nada de todo eso en ese momento, pero fue una sensación rara. Me agarró un dolor de panza que me duró hasta la noche", completó Giordano.