Qué le dijo M. a los policías que la encontraron

Rodolfo Baqué, el abogado de la familia de M. (7), brindó algunos detalles sobre el estado de salud de la pequeña tras su aparición con vida este jueves a la mañana en la localidad bonaerense de Luján.

"Gracias a los medios por el apoyo que le han dado a la familia y a la Policía que ha posibilitado poder encontrarlos en este horario. Sabíamos que entre las 7 y las 9 de la mañana iban a salir a caminar y los encontraron", aseguró Baqué.

Y agregó: "Habían vuelto en la bicicleta con la nena. Hablé con ella un segundito para que pueda hablar con la madre, las comuniqué y hablaron. Ella le dijo a la mamá que la extrañaba y que la quería. La nena estaba shockeada y también habló con la tía. Nos retiramos después de eso para que intervenga el cuerpo pericial".

Sobre el estado de salud de la nena de 7 años, el letrado aseguró: "La vi bien, tranquila y arropada, con un poco de frío. Tenía hambre pero me dijo que no tenía miedo. Habrá un examen médico y psicológico".

"Hay cosas que desconozco con el procedimiento sobre cómo va a seguir. A la mamá, la abuela y las tías las están trayendo para acá", agregó Baqué.

"Hay otras M. que están invisibilizadas y tenemos que mirar como Estado. La familia me pidió que agradezca el trabajo en conjunto que hicieron las fuerzas policiales. Berni me dijo que en 24 horas la iban a encontrar. El secuestrador se fue acercando como todo psicópata, ganándose el vínculo. Con él no puedo hablar", concluyó el abogado.