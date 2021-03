Los "malabares" que hacen los padres para organizarse con la escuela

El ciclo lectivo 2021 está marcado por fuertes cambios en la organización escolar. La necesidad de agrupar a los niños en “aulas burbujas” y modificar los horarios de cursado según el contexto de cada casa de estudio ha modificado el día a día de las familias.

Dependiendo de cada escuela, los niños van dos o tres veces por semana de manera presencial, el resto de los días hábiles desde las casas. En otros casos asisten a las escuelas una semana y a la siguiente tienen tareas virtuales. Otros asisten todos los días de la semana y todas las semanas. Además, muchos alumnos tienen jornadas presenciales pero con horario reducido.

¿Cómo hacen las familias para organizarse en los casos de los niños que tienen que estar en casa?

En primer lugar hay que considerar que existe una resolución que le permite al empleado pedir a su empleador una licencia. Sin embargo, esta no se aplica prácticamente.

En algunos casos los padres han tenido que contratar niñeras para que acompañen a los chicos cuando están en casa, en otros quedan al cuidado de abuelos, tíos o hermanos mayores, hay casos en los que los padres piden permiso para trabajar desde casa, pero no en todos les dan esta opción.

Muchos empleadores han solicitado a sus empleados que en la medida de lo posible todos traten de acomodarse para trabajar en las oficinas, y como última instancia trabajar desde casa. Pero esta última opción asusta un poco los trabajadores, “podemos hacer homeoffice pero el jefe ´te hace la cruz´”, cuenta una empleada.

Algo similar le sucede a Alejandra. Ella y su esposo trabajan todos los días, tienen un hijo de 16 con Síndrome de Down quien asiste a un colegio especial y dos hijas más que van a escuela de doble turno. Sus hijas van todos los días al colegio, mañana y tarde. Pero, en el caso de Joaquín no es así, al comenzar el ciclo lectivo les informaron a los padres que asistiría a clases presenciales una semana (de lunes a viernes) por mes.

Alejandra relata en detalle cada paso que tuvo que dar con su esposo para poder organizarse y que Joaquín pudiese asistir a clases. Tuvieron que buscar un transporte escolar que quisiera llevar a Joaquín a la escuela una semana por mes. Para ello realizaron varios trámites previos en la obra social para solicitar que les habilitaran este servicio. Una vez que lograron tener todo al día, hubo un cambio repentino: en la escuela les informaron que su hijo ahora asistiría dos semanas al mes, por lo que tuvieron que presentar toda la documentación nuevamente en la obra social.

Joaquín está inscripto en los talleres de su colegio, los días que tiene clases no presenciales debe replicar en su casa lo que hacen sus compañeros en la escuela. "Les hacen hacer tareas difíciles para un chico con Síndrome de Down, que sí o sí tengo que estar yo o las hermanas para ayudarlo", cuenta Alejandra.

“Estos días en los trabajos con mi esposo hemos estado haciendo malabares. Él ha tenido que pedir permiso varias veces y yo voy a tener que pedir que me dejen hacer trabajo remoto las semanas que Joaquín debe asistir a la escuela porque alguien tiene que recibirlo y abrirle la puerta cuando llega a la casa”, cuenta la madre.

Cuando el marido de Alejandra debe trabajar de tarde, ambos se organizan de manera tal que Joaquín no quede solo en casa durante mucho tiempo y realizan "postas" para no faltar o llegar tarde ninguno de los dos a sus respectivos empleos.

La mujer relata como si fuese todo una hazaña solicitar en su trabajo que la habiliten a hacer homeoffice, “tengo que animarme y enfrentar a mi jefa para que me deje y me de el ok -y agrega- no nos ha resultado fácil organizarnos en la familia, sobre todo el momento de hablar con los jefes. No son tan flexibles, uno no sabe cómo se lo van a tomar. Muchos tienen la idea que si trabajas remoto no estás trabajando tanto”, concluye. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Valeria es otra mamá a la cual tampoco le ha sido fácil poder acomodar sus horarios a la nueva modalidad escolar. El colegio al que asisten sus hijos dividió los grados en diferentes días y a su vez los dividen cada grado en dos burbujas. Su hijo mas chico cursa 3er grado y debe asistir a la escuela martes, miércoles y jueves, mientras que el más grande cursa 6to grado y tiene clases presenciales lunes, jueves y viernes; por lo que solo coinciden un día.

"Me he organizado mucho con mis padres, me ayudan a llevarlos (a sus hijos) a la escuela ya que van en horario de tarde y cuando entran yo estoy trabajando", cuenta Valeria y agrega que para que sus hijos no estén solos los días que tienen clases virtuales contrata una niñera que los acompaña.

La mujer explica que tuvo que recurrir a la familia porque en el trabajo "lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable, pero tampoco estamos en situación de tener problemas en el trabajo así que solo queda buscar soluciones con ayuda de mi esposo o familia para poder seguir este ritmo".

En el caso de los madres y padres que son docentes la situación también es compleja. Ana Ratchitzky es docente de 4to grado en una escuela de Uspallata, además realiza trabajo social en una organización en la cual acompaña a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género.

Ana tiene una hija en 6to grado, otra niña que cursa 4to grado y el más pequeño que va a sala de 5 en el nivel inicial; los tres asisten a una escuela rural a 10 kilómetros del centro de Uspallata.

“No ha sido nada fácil. Es necesario hacer malabares como mamá”, confiesa Ana al contar cómo hace para organizarse con los horarios de la escuela. En el colegio que asisten sus chicos han conformado “aulas burbujas” o grupos de alumnos con jornadas reducidas de dos horas por día. Sus hijos van a clases presenciales lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana.

Mientras que ella, docente, debe asistir a su trabajo jornada completa todos los días de la semana. Cuando sus hijos salen de la escuela ella aún se encuentra trabajando por ello contrata a una cuidadora en algunos momentos y en otros se organiza con amigas, de manera que siempre haya alguien con sus hijos.

“Para mi pagarle a alguien que se ocupe de mis hijos mientras yo trabajo implica un gasto de entre el 30 y el 40% de mi salario mensual. Un gasto que no puedo afrontar, yo alquilo, soy único sostén de hogar y ya el sueldo docente está muy deteriorado”. Además, la docente comparte que estos gastos afectan directamente a la calidad de vida de sus hijos, “yo el dinero que gasto en una niñera, es dinero que no puedo usar para pagar otras cosas que ellos necesitan para su bienestar”. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Ana expresa que tiene conocimiento de una resolución a nivel nacional que ampara a los trabajadores en esta situación por la pandemia. Sin embargo, en la práctica no es lo que sucede, “en mi caso la DGE no se ha pronunciado respecto a cómo se va a implementar. Yo ya he presentado notas en la dirección de mi escuela como dice la resolución, para que se tenga en cuenta mi situación, pero aún no he recibido respuesta y es algo que genera mucha angustia”.

¿Qué sucede en los hogares donde hay más de un niño escolarizado?

En los casos de las familias que tienen más de un niño en etapa escolar, existe un artículo de la resolución del Consejo Federal de Educación (Artículo 9 Resolución CFE Nº 387/2021) que expresa que la agrupación de los estudiantes de cada ciclo escolar tendrá en cuenta las trayectorias escolares, la distribución horaria de los equipos docentes y las necesidades familiares, en este punto se tiene en cuenta que la organización de los grupos contemple la asistencia de grupos de hermanos/as, o integrantes de un mismo núcleo familiar, los mismos días y horarios en los niveles inicial y primario.

¿Qué dice la resolución sobre la inasistencia justificada de los padres o responsables?

La resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la resolución N°207, ARTÍCULO N °3 expresa: “Dispónese que, a partir del inicio del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, en las siguientes situaciones:

Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo.

Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente”.

Para hacer efectiva dicha justificación el empleado deberá presentar una nota en su empleo, a modo de declaración jurada con todos los datos necesarios. Esta justificación solo será válida para un progenitor o persona responsable de los cuidados en cada hogar.