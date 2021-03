Muchas veces somos el objeto de bromas. No hace falta que sean pesadas, sino simples chistes en los que quedamos un poco en ridículo. No hay nada malo en eso, y por lo general terminamos riendo junto a los demás. Pero hay quienes no soportan ni la más mínima acción en su contra, por más que no haya mala intención alguna. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por ofenderse muy fácilmente.

Virgo

Los virgo conocen muy bien sus limitaciones y defectos, pero eso no hace que dejen de ser un poco susceptibles, y no es raro que están muy pendientes de lo que dicen de ellos. Cuando alguien les hace una broma inofensiva, se ofenden y es probable que armen un escándalo.

Piscis

Los del signo de los peces dependen de la aprobación de los demás para sentirse bien, por lo que no es de extrañarse si se desmoronan ante la primera crítica. Para avanzar en la vida, una de las primeras cosas que deben aprender es a tener más confianza en sí mismos.

A los piscis les interesa demasiado la opinión ajena.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo son los más sensibles de todo el horóscopo, y cada cosa que dicen de ellos les llega al corazón. Uno nunca sabe que puede llegar a ofenderlos, y hay que tratarlos como si fueran de cristal. Si aprenden a reírse de sí mismos, vivirán mucho más tranquilos.