Gabriel Rolón explica por qué la palabra “soltar” es la mas elegida para tatuarse

"Soltar" es una de las palabras más elegidas para tatuarse, una definición que podría significar el fin de algo para dar un comienzo a otra cosa. El psicólogo y escritor Gabriel Rolón publicó un tuit en su cuenta personal @LicenciadoRolon para explicar este significado y cómo impacta en la vida de las personas.

"Hace un tiempo me comentaron que la palabra más elegida por la gente a la hora de hacerse un tatuaje, era "soltar". Podríamos preguntarnos por qué", comenzó escribiendo y recibió decenas de mensajes preguntándole el motivo de esta decisión.

Crédito foto: Gabriel Rolón Instagram

En un segundo tuit explicó: "Soltar significa dejar ir, es decir, duelar. El duelo requiere de un tiempo y no podemos sobrar en cualquier momento. Es necesario respetar ese tiempo y darle lugar al dolor hasta que puedas procesarse de modo sano".

Rolón nació en Laferrere, Buenos Aires, y estudió psicología. Es famoso por sus libros y por participar en diversos programas de televisión explicando como funciona la psiquis humana. En su cuenta de Twitter tiene casi 300.000 seguidores, donde le hacen preguntas o analizan con él algunos tópicos como la palabra "Soltar".

"Yo creo que soltar no es la palabra correcta, más bien sería: "evolución". En mi caso particular, cada tatuaje ha significado una etapa en mi vida, que evolucione, al cerrar ese momento, y cada vez que los veo, recuerdo lo fuerte y capaz que he sido en la vida", indicó la usuaria @LicAle_Munoa.

Mientras que @Hugobritos10 le respondió: "Será porque es muy difícil "soltar" lo que para nosotros es valioso. Lo que no lo es, se suelta solo. Lo paradójico es que la vida es un contínuo desprendimiento a pesar de nuestra voluntad. Lo que no queremos soltar, tarde o temprano se nos arranca. Vale para cualquier aspecto"

Los famosos también eligen la palabra "Soltar"

En 2012, Guillermina Valdés, empresaria y exmodelo, eligió la palabra "Soltar" para tatuarse en el brazo, que según la Real Academia Española significa "Dar salida a lo que estaba detenido o confinado". En este sentido, la escritora chilena Pilar Sordo analizó por qué esta palabra es tan popular.

Crédito foto: Guillermina Valdes Instagram

"Las mujeres están diseñadas para retener y los hombres están diseñados para soltar. La gran tarea femenina es aprender a soltar lo que nos hace mal y quedarnos solamente con las cosas que nos hacen bien, para poder dar lo mejor", indicó.