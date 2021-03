¿Se cae o no se cae? El poste que preocupa a vecinos en Tunuyán

Un poste en situación precaria preocupa a vecinos de un barrio de Tunuyán, que no saben si seguirá en pie o caerá.

Según comentó un lector de MDZ, el poste en cuestión se ubica en la esquina de Aristóbulo del Valle y Roca, una zona "de tránsito escolar", ya que hay 3 escuelas cercanas.

En las imágenes se observa a simple vista la delicada situación del poste, que está doblado muy cerca de la base.

Mientras las autoridades no tomen medidas para remediar la situación, los vecinos no tienen otra cosa que hacer más que preguntarse: ¿se cae o no se cae?