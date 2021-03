Construía un bungalow y se encontró un tesoro: por qué se lamentó

Charles Pole, un jubilado bancario de 81 años, decidió construir un bungalow en el fondo de su casa en Wiveliscombe, Inglaterra. Grande fue su sorpresa cuando durante las excavaciones descubrieron los restos de un palacio episcopal medieval que se encontraba perdido desde el siglo XVIII.

El palacio data del siglo XIII y su aparición ha despertado gran interés en los historiadores locales.

Pole comentó que tiene sentimientos encontrados sobre el descubrimiento: ”Vivo solo en una casa en Palace Gardens y soy discapacitado, así que me estaban construyendo un bungalow en el jardín para mí y planeo vender la casa". Cuando descubrieron los restos arqueológicos: "fue una gran sorpresa. Fue emocionante escuchar que el sitio contiene algo de importancia real, pero el costo de la investigación me va a costar alrededor de U$S 25.000 y ha retrasado el bungalow", agregó.

Investigadores comentaron que "se cree que son parte de los cimientos originales del complejo del Palacio Episcopal. Los restos del edificio son claramente de fecha medieval y representan dos fases de desarrollo en el sitio".

Existen referencias documentales de los obispos de Bath y Wells realizando obras de construcción en Wiveliscombe.

"Los restos son un hallazgo significativo y el propietario, los arqueólogos, el constructor y el arquitecto están trabajando para proteger y registrar el sitio", comentaron las autoridades locales.