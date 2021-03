Diabetes: así podrías ayudar a que tus hijos no caigan en ella

La diabetes puede ser una enfermedad silenciosa durante muchos años y por eso es tan importante hacer chequeos anuales. Pero también hay maneras de evitar caer en esta enfermedad que puede ser crucial para muchos, principalmente los niños que no suelen tener un estilo de vida tan sano.



Para evitar la diabetes en los más chicos es fundamental que consuman alimentos saludables y equilibrados. Si no tienen tantas ganas de comer en el momento del almuerzo o de la cena, la clave está en darle porciones pequeñas, pero que coman más veces al día.



Otro dato fundamental para ayudarlos es la actividad física ya sea un deporte, caminar o correr. Los niños tienen que limitar su tiempo sentados frente a las pantallas y tienen que estar más activos. Cabe destacar que no hay que eliminar de sus vidas los videojuegos o la televisión, sino equilibrar entre el ocio y el ejercicio.



Los expertos aconsejan hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. El sobrepeso, la obesidad y la mala alimentación son condiciones que tienen una relación directa con el padecimiento de diabetes.

Diabetes tipo 1

Es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes y ocurre porque el páncreas no fabrica suficiente cantidad de insulina, indican desde la Fundación para la Diabetes novo nordisk. La diabetes tipo 1 puede originarse desde al nacimiento o manifestarse muchos años después. Sus causas son:

Factor genético : se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí y sólo el 13% de los chicos con diabetes tienen un familiar con la misma enfermedad. Esto es porque la enfermedad no es si o si hereditaria, ya que un estudio en gemelos terminó que uno de ellos tenía diabetes tipo 1 y el otro no. Si fuese completamente hereditaria ambos la tendrían.

Diabetes tipo 2

Es frecuente en personas de más de 40 años aunque puede aparecer en la adolescencia debido a la obesidad. La capacidad de producir insulina no desaparece, pero el cuerpo presenta una resistencia a esta hormona. Sus causas son:

Factor genético : tiene mayor riesgo hereditario que la diabetes tipo 1, ya que en casi todos los casos un familiar tuvo esta enfermedad. En el caso de gemelos idénticos, si uno tiene la enfermedad, el otro tiene un 80% de posibilidades de desarrollarla.

Por lo tanto, y más allá de que es fundamental realizar un chequeo médico personalizado para evaluar el estado de salud único de cada paciente, los dos consejos generales para todos los organismos son: ingesta de agua, alimentos naturales y más sanos, actividad física diaria, o al menos tres veces por semana en una frecuencia de 30 minutos.



¿Comenzarás a tener en cuenta estos aspectos y tomar conciencia?