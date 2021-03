A 12 días del inicio aún hay escuelas sin clases presenciales

A más de 10 días del inicio del Ciclo lectivo 2021 y tras un año atípico sin asistencia a las escuelas muchos establecimientos educativos no han podido volver a las aulas y otros no de la manera que quisieran.

Desde el Sute facilitaron una lista de aquellos colegios que por problemas edilicios no habían podido comenzar las clases presenciales. Tras una recorrida por algunos de los establecimientos MDZ corroboró que la mayoría sí había podido dar inicio a la presencialidad en sus aulas pese a los graves problemas edilicios y al peligro de los mimos.

Cursos donde se filtra el agua, baños en mal estado y clausurados, cursos sin ventilación, cortocircuitos por filtraciones de agua, hundimiento de suelo, problemas estructurales y en mamposterías, baldosas sueltas, inundaciones en cursos y patios, problemas con las cloacas, establecimientos sin luz y robos, son algunos de los inconvenientes que se reportan.

Foto: Alf Ponce

Así sucedió en la escuela Infanta Mendocina N⁰4-115. La cual según informaron sus directivos tiene serios problemas en su edificio, como filtraciones en los techos y consiguientes cortocircuito cuando se mojan los cables. Además, en una de las aulas ha cedido el suelo y hay un hundimiento del piso.

Desde la institución comparten que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar está al tanto de lo que sucede y que la directora todos los días llama para recordar la urgencia de solucionarlos.

Además de los problemas edilicios por falta de mantenimiento se suman los problemas por vandalismo e inseguridad. Una de las aulas de la escuela Monseñor Verdaguer N⁰1-418 de Guaymallén se incendió completamente tras una explosión por un robo que sufrió hace unos meses.

Foto: Alf Ponce

Según informaron los vecinos del lugar, los directivos de la escuela prefirieron no hablar, en el robo intentaron llevarse una de las estufas y al “arrancarla” se produjo la explosión. Por lo tanto este curso está inhabilitado para ser usado, hasta que puedan arreglarlo.

Los problemas de inseguridad son frecuentes en algunas escuelas que deben contar con serenos, rejas y alarmas pero que pese a estos cuidados igual sufren daños y robos. Es el caso de la escuela 4-073 Bioy Casares del barrio Infanta que por un robo aún no ha podido comenzar las clases. En este establecimiento educativo robaron las bombas de agua en enero, compraron nuevas pero aún no pueden instalarlas hasta no limpiar la cisterna. Foto: Alf Ponce

La secretaria del establecimiento compartió que el costo de realizar esta tarea es muy elevado por lo que pidieron ayuda para solucionarlo a Infraestructura de la provincia y a la Municipalidad de Las Heras, pero aún no se ha podido resolver. Mientras tanto en la escuela siguen sin agua potable y sin poder comenzar con las clases presenciales, están en la virtualidad. Foto: Alf Ponce

Al problema de la cisterna de la escuela Bioy Casares se suma que cada vez que llueve se inunda uno de los patios del lugar, por los desagües que están tapados. “El patio es un lago, imposible que los chicos asistan cuando llueve”, advierte la secretaria.

Otra de las escuelas que no ha podido dar inicio a sus clases presenciales es la escuela de Educación integral 2-710, de Las Heras. La directora suplente de la escuela, Vanina Flaca, contó a MDZ que “ellos (DGE) son los que se encargan de ver la escuela y los que comunican a Infraestructura los arreglos que se deben hacer”. Foto: Alf Ponce

Este establecimiento educativo para jóvenes con discapacidad funciona como continuación de la primaria para alumnos de 13 a 20 años. Lo que llama la atención es que pese a ser una escuela integral, no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la accesibilidad de todos los alumnos. “Si viene un chico con silla de ruedas lo tenemos que inscribir pero hasta ahora no está acondicionada la escuela para ello”, explica Vanina Flaca.

Desde la Dirección de Mantenimiento y Reparaciones de escuelas, perteneciente a la Subsecretaría de Infraestructura Escolar informaron que están contempladas las obras en un plan de trabajos que fueron licitados por coeficiente de impacto zonal y están próximos a ser adjudicados para dar inicio a las refacciones.

La obra en la escuela integral 7-010 incluye la intervención de grupos sanitarios para acondicionarlos para personas con discapacidad, conexiones eléctricas, ventanas y la impermeabilización de la cubierta de techo. Este último ya está adjudicado y se espera que los arreglos lleven 20 días aproximadamente.

Según informaron desde el establecimiento, estos problemas habían sido informados por los directivos anteriores en el año 2008 y ahora se agilizaron los arreglos para que los alumnos pudiesen retomar las clases presenciales. Mientras trabajan desde sus casas, menos los alumnos ingresantes de primer año, estos 34 estudiantes deben esperar a que se lleven a cabo las modificaciones necesarias para que puedan comenzar las clases.

A estas escuelas se suman, según los datos que manejan desde el Sute, 15 más con problemas edilicios en el departamento de Las Heras y 20 en el departamento de Guaymallén. Además de los establecimientos educativos del resto de la provincia que esperan respuestas y soluciones a las complicaciones que han reportado para poder brindar clases en espacios donde alumnos y docentes estén cómodos y seguros.