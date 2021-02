Rojas: incidentes en la movilización para pedir justicia por Úrsula

En la manifestación por el crimen de Úrsula Bahillo, joven de 18 años que fue asesinada a puñaladas por su ex novio policía, se produjeron algunos incidentes y se vivió un clima muy tenso. La misma ocurrió en la localidad bonaerense de Rojas.

La movilización se estaba desarrollando de forma pacífica, hasta que pasadas las 20 un grupo de vecinos que se habían reunido para pedir justicia por el femicidio empezaron a arrojar piedras y a golpear a dos hombres que, al parecer, habían comenzado a provocar a algunos de los manifestantes.

De a poco el clima se puso más espeso y hubo muchos insultos y discusiones subidas de tono entre ambos bandos. La situación fue creciendo y comenzaron las corridas junto con los piedrazos. Dos hombres terminaron acorralados por un grupo grande de personas.

Los vecinos persiguieron a dos hombres.

“Esperen, lo van a matar si no. No vale la pena, no perdamos tiempo en esto, estamos con algo más importante”, dijo uno de los vecinos que le pedía por favor a los manifestantes que dejaran de golpear a uno de los hombres acorralados. “Esta gente es la basura de Rojas, ya tuvieron problemas antes. Y ahora vinieron a hacer quilombo”, agregó otro vecino.

La convocatoria se llevó a cabo a través de las redes sociales para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo. La misma se realizó a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.