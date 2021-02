Falleció Josefina Di Pietro: una de las reinas de la vendimia más queridas por la gente

Josefina Di Pietro, Reina Nacional de la Vendimia 1946, dejó de existir hace pocas horas. MDZ habló con la presidenta actual de la Corenave, Soledad Reina, quien con pesar confirmó la noticia. "Primero recibí un whatsapp y luego pude hablar con un familiar, estoy muy triste", nos dijo.

El posteo de la presidenta actual de la Corenave.

Quien fuera segunda representante lasherina en llevar la corona a ese departamento, ejemplo de vitalidad y alegría, y una de las reinas de mandato cumplido más activas, había cumplido 90 años hace pocos días y fue celebrada prácticamente por todo su departamento, pues los festejos coincidieron con el 150 aniversario de Las Heras.

Nacida en 1931, su vitalidad y pasión por la Vendimia se transmitía en cada gesto, en cada sonrisa al recordar su historia, que también es parte de la historia de Las Heras y de la provincia. “En la villa cabecera del departamento estaba la Sociedad Italiana, mis padres italianos llegaron a Las Heras en el año '30 y eran socios. Antes ninguna institución hablaba con las chicas, siempre se dirigían a los padres. Allí elegían una reina de la Vendimia para presentar al departamento, así que salí electa. El palco estaba en el costado de la plaza, frente a la Municipalidad, allí tuvimos muchas reuniones con las esposas de los bodegueros, que en esa época hacían la función actual de las coordinadoras de las reinas, y el baile de las reinas fue en la galería de la Municipalidad. Recuerdo que la mayoría de la Aeronáutica estaba en Las Heras, entonces en la fiesta central cuando estaba en el escenario mayor, me daba cuenta que iba ganando porque cuando cantaban mis votos, largaban las gorras blancas al aire”, contaba Josefina.

Josefina recordando imágenes de su coronación. (Gentileza: Las Heras).

“Siempre he colaborado con Las Heras, iba cuando capacitaban a las candidatas, les he hablado de mi experiencia y de cuando formé la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia. A mí el trabajo para Vendimia y la Corenave me daban mucha alegría”, resume quien fuera fundadora y ex presidenta de Corenave, la comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia de mandato cumplido.

Daniel Orozco le entregó un reconocimiento especial hace pocos días.

Josefina ha trabajado incansablemente por Vendimia, por la capacitación de las candidatas, por la alianza de reinas electas, ha colaborado de alguna forma en hacer la Fiesta aún más cara a los sentimientos de todos los mendocinos.

“Mi papá como productor, para la fiesta de la Vendimia, donaba cajones de uva para que las reinas tiraran, él estaba feliz conmigo como reina. Tuvimos que ir a Buenos Aires y él me acompañó, allá tuve un audiencia con el presidente Perón, en donde también conocí a Evita, que me dijo que cuando terminara el mandato me trasladara a Buenos Aires para hacer una carrera cinematográfica, ante la gran sorpresa de mi papá. Todo aquello lo viví muy contenta, muchas invitaciones, apertura de calles y además en ese año en que fui elegida salió el Canto a Mendoza; antes llaman para concursar una canción para cada año, y en el '46 ponían amplificadores en calle San Martín, entonces la gente se la aprendió y la cantaba, tanto fue así, que el gobierno decidió dejarla para siempre. Yo tenía la partitura original firmada por los autores, que la doné al archivo del Salón Vendimia”, rememoró sonriente Josefina en una de sus últimas entrevistas.

Josefina filmando un spot para Las Heras.

De profesión instrumentista quirúrgica y nutricionista –dietista, como ella contaba que se decía en su época- siempre se enorgulleció al hablar de Las Heras. "Las Heras tiene tantas historias, imaginate que en Uspallata estuvieron los incas, y todavía hay jeroglíficos. La primera bodega de Mendoza estuvo en Las Heras", contaba.

De hecho, fue convocada para el rodaje de #HechoEnLasHeras, una campaña audiovisual de la Municipalidad que destacó a figuras lasherinas que forman parte de la historia del departamento. Josefina, sobre esa participación, dijo: “Fue bellísimo, me emocioné, me llevaron como en el túnel del tiempo, volví a mi niñez, porque mi papá tenía la finca en la calle 'La Mascota', se llama Tamarindos, y pasábamos por el busto de Jorge Newbery, después por el Campo Histórico y volvíamos por una calle de tierra con fincas y chacras. En esa época, dueños, contratistas, prácticamente todos eran italianos o españoles y mi casa estaba siempre llena de italianos con sus hijos chicos, con quienes nos metíamos al zanjón para agarrar gusarapos. Yo he sido muy feliz en Las Heras, he tenido una infancia maravillosa. Todo eso volvió a mis ojos, ¡gracias!”, comentó emocionada.