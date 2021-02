Horóscopo semanal del 8 al 12 de febrero

Esta energía lunar ayuda a ganar autoestima, afrontar nuevos retos y revela las claves para conseguir el éxito: la confianza en nosotros mismos. Signo por signo, cómo aprovechar este acontecimiento único que será el empuje para soltar miedos y tomar las riendas.

Horóscopo para Tauro

Esta nueva fase lunar coincide con Urano retrogradando en Tauro. Por eso, puede haber cambios de rumbo abruptos y algo de desconcierto inicial. Pero la Luna en Leo trae exactamente la fuerza que se necesita para reencontrarse con la dirección hacia los objetivos. Es una carga de energía para lograr encaminarse hacia las metas y renovar la confianza propia. Adelante.

Horóscopo para Géminis

Los signos de aire, géminis es uno de ellos, reciben la influencia de los planetas situados en Acuario: Saturno, Júpiter y Mercurio. Esto se traduce en oportunidades nuevas y crecimiento firme a través del esfuerzo organizado y la planificación.

De nuevo, la fuerza de la luz lunar trae foco para alcanzar los objetivos, una vez claramente fijados. En cuanto a la pulsión sexual, puede que se sientan algo celosos o hiperreactivos con la pareja. Ayudará a balancear estos momentos el ejercicio físico y los momentos de ocio personal.

Horóscopo para Cáncer

Con Venus y Plutón en conjunción, los nacidos bajo este signo deben tener especial cuidado con intentar controlar o manipular relaciones amorosas, sea pareja, amistades o familiares. Podrán poner en riesgo vínculos importantes y arrojar a la desilusión a personas que confiaron en nuestra voluntad para modificar defectos de los que ya se había conversado.

Horóscopo para Leo

El signo de Leo está vinculado íntimamente con el corazón. Todo lo que haga para fortalecer y promover la salud de zonas del sistema cardiovascular será bienvenido. Durante esta etapa será doblemente beneficioso estimular el sistema circulatorio. Asimismo, la zona lumbar y el diafragma. En cuanto a lo financiero, manténgase al día con sus impuestos.

Horóscopo para Virgo

Los signos de Tierra como virgo reciben la energía de Marte de manera favorable. Tendrán más energía, buen humor, alegría, entusiasmo y vitalidad. Aires de productividad traerán buenas nuevas brisas laborales a un clima que parecía estancado y gris. No pierda la fe en las buenas personas.

Horóscopo para Libra

Excelente momento para poner en marcha nuevos planes. Cambiar de dirección no es empezar de nuevo sino capitalizar el camino recorrido. No le tema a la vuelta de timón. Una reconfortante sorpresa está a la vuelta de la esquina si se anima a ir en busca de lo que realmente desea.

Horóscopo para Escorpio

El buen humor, la chispa y la generosidad colaboran a imprimirle nuevas vibras a esta etapa, dejando atrás momentos menos felices. No se trata de negar la dificultad sino de aceptarla y remontarla, como los buenos surfistas con las olas. Atención con el sedentarismo, retome la actividad física.

Horóscopo para Sagitario

La nueva etapa trae cambios en todo lo relacionado a lo erótico. Habrá que darle rienda suelta a la libertad sagitariana al cerrar la puerta del dormitorio. Dar y recibir con pasión puede ser la puerta de entrada liberar tensiones a la hora del diálogo con la pareja de cuestiones rutinarias o domésticas.

Horóscopo para Capricornio

El contacto con la naturaleza despeja la perspectiva para resolver situaciones problemáticas que lo mantienen preocupado. Anímese a apostar a un momento de calma aunque la presión de definir cuestiones importantes lo aquejan. Podrá actuar más asertiva.

Horóscopo para Acuario

Antes de intentar una reconciliación habrá que detenerse a percibir lo que realmente se quiere, para actuar en consecuencia. Tomar la delantera en temas económicos y financieros es a veces un modo de ganarle al destino. Arriesgue y confíe.

Horóscopo para Piscis

Los juegos de seducción a veces no son más que eso. Mantienen la autoestima en niveles altos, la libido ocupada pero no necesariamente hay que ilusionarse con una relación más seria. Sepa cuáles son sus objetivos para no sufrir sorpresas desagradables. Buen momento para realizar inversiones y ganar un poco de dinero extra.