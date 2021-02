Un infectólogo que asesora al Gobierno reconoció desprolijidades del laboratorio Gamaleya

La vacuna desarrollada por el laboratorio Gamaleya, la Sputnik V, generó debate entre los argentinos. Hasta el momento es el único medicamento que ha llegado al país y gracias a ello, ya se han vacunado casi 300 mil personas. Una de las mayores polémicas la desató la falta de información sobre la Fase 3 del estudio, que finalmente se publicó el martes en The Lancet.

Pese a que diversos infectólogos y funcionarios defendieron la efectividad de la vacuna, muchos esperaban que esta publicación llegara para lograr más confianza. Finalmente llegó e informaron que "los resultados del ensayo muestran un fuerte efecto protector consistente en todos los grupos de edad de los participantes".

Ahora, el prestigioso infectólogo Eduardo López, que además forma parte del Comité Asesor del Gobierno nacional, admitió que si bien confía de Gamaleya, el laboratorio tuvo desprolijidades. Durante una extensa entrevista con el diario Perfil, el médico reconoció la responsabilidad del instituto por "no haberlo clarificado más rápidamente".

Según explicó, los laboratorios pueden publicar o no sus estudios intermedios, aunque deben presentar toda la documentación en los entes reguladores como la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos, Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) en Brasil o la propia Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en Argentina. Esto lo hizo Gamaleya en Argentina y el ente la aprobó.

"Fue bastante coherente. Primero dijo que faltaban los datos de mayores de 60 años. Si no los traen, no se aprueba. Así salió la primera aprobación de la vacuna Sputnik V. Cuando aparecieron los datos, se analizaron y se aprobó. En realidad, cuando es de gobierno a gobierno, la Anmat no puede aprobar vacunas por ley, tiene que recomendar su uso. Quien aprueba es el Ministerio de Salud, que fue lo que se hizo con la vacuna de Gamaleya", aclaró el galeno.

Asimismo, admitió desprolijidades por parte de los rusos en la entrega de datos. "No hubo mucha clarificación sobre la fase 3. Hicieron distintos análisis, eso prolonga y genera dificultad en entenderlos", manifestó Eduardo López.

Rusia ya inoculó a parte de su población con la Sputnik V

Sin dudas, que un país no haga uso de sus desarrollos en su propio territorio, genera sospechas. Consultado por la no vacunación de los rusos con la Sputnik V, López despejó falsas informaciones y dijo que en realidad "en Rusia la vacuna Sputnik V ya fue usada en un millón de habitantes".

En línea con eso, reconoció que el bajo número de inoculados "puede deberse a un tema estratégico". "Empezaron a vacunar a su población y a su vez trataban de vender. No me parece mal, a pesar de que la OMS está pidiendo que se socialice y se democratice la vacuna para que los países de menores recursos puedan tener acceso", aseveró.

En realidad, la Sputnik V se asemeja a la vacuna inglesa

En otro tramo de la entrevista, el infectólogo asesor del gobierno explicó que la vacuna rusa es técnicamente muy parecida a otras que en este tiempo parecen haber logrado mayor prestigio. "Las vacunas de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, la de Gamaleya y de Cansino son muy similares. Todas usan el mismo virus, adenovirus", explicó.

Además, explicó que la eficacia de las vacunas de "Pfizer, la de Moderna, la de Novavax están en 90%. La Sputnik V está en 92%". Por lo tanto, "esas son cuatro vacunas que realmente están a la par en cuanto a la eficacia".

Finalmente, López apuntó contra los funcionarios y famosos que han desprestigiado el desarrollo ruso. "Cuando la política se mete con la ciencia, la que pierde es la ciencia", dijo. Y habló de una diferencia cultural en la aprobación de las vacunas a la que calificó de "absurdo". "La ciencia no puede tener fronteras. AstraZeneca tiene una eficacia menor que la vacuna rusa", concluyó.

También