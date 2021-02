Un video viral en TikTok agotó un producto de belleza en el mundo

Esta vez a través de TikTok una joven mostró cómo un producto de cosmética podría cambiarle el rostro. Tanto así que el producto en cuestión se terminó agotando y se trata de la última máscara de pestañas que Maybelline ha sacado al mercado, la Lash Sensational Sky High.

Es que según se ve en el TikTok, la máscara, promete una longitud sin límites y un volumen redefinido. O por lo menos así, lo mostró @jessica.c.eid.

La publicación despertó el interés de los espectadores y todos corrieron a comprarlos. Otra usuaria, de hecho, @rocio.roses no pudo esperar a llegar a su casa y la probó en su propio coche: "¿Estás bromeando? No he estado tan emocionada con una máscara de pestañas en mucho tiempo", dijo.