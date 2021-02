El nuevo super poder de las empresas y sus marcas: lo sensorial

Estamos en épocas cruciales, donde el futuro del trabajo se cruza con el agotamiento que produce la incertidumbre; las antiguas prácticas del liderazgo con nuevas formas de conducción ágiles; la permanencia en el hogar revela la consistencia de los afectos primarios, donde el trabajo es un aspecto importante, pero no el único.

Por ejemplo, los rituales empresariales y hogareños, los encuentros, crear entornos de calidez y contención, se hacen cada vez más indispensables. Imagina a una persona trabajando desde su casa, dedicándole en promedio dos o tres horas más por día a lo laboral más allá de atender los temas domésticos, y haciendo malabares para cumplir lo mejor posible.

Estas cinco rutinas que quiero proponer en lo personal y de impacto en lo laboral te pueden ayudar a mejorar tu potencial, siempre que las implementes con continuidad:

Toma un espacio en silencio. Llámale meditación, mindfulness o lo que sientas. Sólo 5 a 10 minutos diarios para liberar la mente de tensiones, dejar pasar las ideas y focalizarse sólo en respirar. Planifica antes de comenzar la jornada. Puedes hacerlo antes de terminar la jornada, o a primera hora del día. Es una forma de conectar con la energía que impulsará tu día y de fijar prioridades. Leer al menos media hora diaria. Elige todo tipo de materiales que te nutran no sólo en las competencias profesionales, sino en el desarrollo personal. Recuerda que las habilidades blandas son más del 50% de lo que requiere hoy el mundo del trabajo. Networking. Mantener una red de contactos actualizada, que abre permanentemente nuevas oportunidades de agregar valor a través de tu labor.

Aromas y música. Son dos herramientas que también puedes incorporar a tu cotidianeidad. Los aromas destapan la creatividad, impulsan sensaciones y emociones contributivas para el estado interno que deseas lograr. Y la música puede ser una compañera ineludible de todos los momentos. Puedes crear listas en Spotify o escuchar las miles que ya existen para ayudarte a cambiar tu estado de ánimo, sincronizándolas con cómo te sientes internamente según los momentos del día.

Haciendo un doble click sobre el poder de los aromas, hace años que me llamó la atención la labor de Melina Napolitano, experta en diseño multi-sensorial a través de su proyecto Smell Me. Conversando con ella acerca de la relación de las empresas con sus colaboradores y con los consumidores, concluimos en que la mayoría de las veces han concentrado sus esfuerzos en las propiedades de sus productos, en sus próximos lanzamientos, en las condiciones salariales y/o de espacios de sus espacios de trabajo, etc. Sin embargo, aún hoy, muy pocas han sabido contemplar las emociones y los sentidos dentro de sus estrategias.

“La pandemia ha provocado una explosión de nuevos comportamientos que han dejado en evidencia la necesidad de contribuir e impactar positivamente en el bienestar emocional de las personas”, comenta Melina. “De la mano de los aromas, las esencias, los sabores las marcas pueden acercarse a la intimidad de las personas y desplegar sus superpoderes.”

¿De dónde surge la percepción de que lo que huele bien hace bien? “Es cultural la percepción de que estar perfumado es un signo de limpieza y cuidado, ya sea desde el hogar, la mascota, los entornos públicos y nosotros mismos”, dice. “Hay un gran camino por recorrer por parte de las empresas para utilizar los aromas como herramienta de marketing, y, aún mejor, dentro de los espacios de trabajo para armonizar el clima interno.”

Según lo que se desee lograr en el estado interno, existen aromas más propicios que otros. Aquí, varias ideas que propone la especialista:

Keep calm: mantener la calma. Cuando las personas trabajan o llevan a cabo sus actividades cotidianas, necesitan más que nunca encontrar espacios de calma, de tiempos lentos. Acompañar a las personas a generar esos rituales donde el tiempo toma otra dimensión dentro de sus jornadas de trabajo o actividades personales es clave para aportar a la recarga de energía, apoyar a las personas a maximizar la atención y la claridad.

#Tip > Algunos de los ingredientes que colaboran a la calma: Lavanda, Eucalipto, Geranio, Manzanilla, Rosa, entre otros.

Rase your energy: Incrementa tu energía. Aquí se trata de recrear una atmósfera positiva, contribuir a los momentos de recarga y activación de energía, impulsar el optimismo y la creatividad, son algunos de los desafíos que las marcas deberán observar y abordar.

Algunos de los ingredientes para impulsar la energía:

#Tip > Ingredientes: Limón, mandarina, Bergamota, naranja.

Reconcile the dream: conciliar el sueño. La incertidumbre, complejidad y fragilidad trae como consecuencia la dificultad para dormir, y la pandemia acentuó esta problemática. Las empresas y sus marcas, para sus equipos y clientes, pueden trabajar con ciertos aromas que ayudan contrarrestar el insomnio, reducir el estrés e inducir a las personas a un sueño de calidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.

#Tip > Se recomiendan aromas con ingredientes como: lavanda, manzanilla, pachulí, vainilla.

La invitación es a probar, ensayar y crear entornos agradables para mejorar nuestro foco al trabajar, y expandir las fronteras de lo sensorial para conectar con nuevas experiencias. Y esto puede empezar en casa, y extenderlo hacia el ámbito de la empresa, las marcas, y los vínculos con los clientes.

