Protocolos y menos servicios contratados: así funcionarán los transportes escolares

El lunes regresan a las aulas todos los alumnos de la provincia de Mendoza, bajo estrictos protocolos se dará inicio al ciclo lectivo 2021. Las medidas para evitar contagios de covid-19 comienza desde que el estudiante sale de su casa y se traslada hacia la escuela.

Una de las alternativas para llegar hasta los establecimientos es el uso de transportes escolares. Los cuales también han tenido que diseñar sus protocolos y acondicionar las unidades para que el lunes los alumnos puedan trasladarse hasta sus colegios.

Los transportes escolares aplicarán las mismas medidas que el servicio público en lo que respecta a la capacidad de asientos que pueden ocuparse. Las unidades podrán ir al 100% de su capacidad. Sin embargo, desde la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza adelantan que debido a la presencialidad alternada de los alumnos en las escuelas no será posible llenar al 100% el vehículo como años anteriores.

Protocolos en transportes escolares

Aislamiento de la cabina del chofer con habitáculo transparente, en este caso plástico.

Desinfección de manos, mochila y suela del calzado a los niños que suben al vehículo.

el vehículo debe estar ventilado con las ventanas abiertas.

Al finalizar el recorrido se realiza una desinfección de todo el vehículo.

Escuelas de verano, experiencia piloto

Durante los meses de diciembre, enero y febrero la mayoría de las clubes y municipios abrieron sus escuelas de verano. Los transportistas de escolares pudieron retomar, aunque en menor escala, su actividad. En esos traslados se aplicaron los mismos protocolos hacia y desde las escuelas de verano.

Diego Bonanno, referente de la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza para llevar tranquilidad a los padres comparte: “Podemos tomar como modelo lo que sucedió con las colonias de verano con los colegas que han podido trabajar, en el verano no hubo ningún problema, ni casos sospechosos tampoco confirmados de covid”.

Pese a la buena experiencia con los protocolos aplicados en los servicios de verano, Bonanno cuenta que la cantidad de padres que han contratado el servicio es mucho menor en relación a años anteriores y que esto se debe a “que a muchos aún no les han definido cómo van a volver cada uno de sus chicos a la presencialidad, entonces ante esa incertidumbre no llaman a los transportistas”.

Por otro lado, al reducirse las horas de presencialidad y los días que deberán asistir a las escuelas los padres optan por otras alternativas. “Buscan la vuelta con familiares, eso para nosotros es preocupante porque no acceden al servicio”, se lamenta el referente.

Este es uno de los puntos que pone en alarma al sector, el cual atraviesa una situación difícil desde el inicio de la pandemia. Mirando hacia atrás Bonanno analiza: "Muchos colegas ya quedaron en el camino lamentablemente, no pudieron aguantar las deudas ni la situación y tuvieron que vender el vehículo o reinventarse en otra actividad y posiblemente no puedan volver. Prefieren quedarse en algo seguro y no en la incertidumbre de la vuelta a clases".

"Si este año vuelve a suceder un panorama similar al del año pasado van a quedar muchos más, prácticamente el servicio estaría al borde de la extinción", concluye el referente de los transportistas de escolares.