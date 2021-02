Muerte animal en la laguna El Viborón: Irrigación asegura que no hay pesticidas en el agua

El Director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico de Irrigación, Aníbal Manzur, confirmó que recibió los resultados de los primeros análisis que solicitó días atrás para corroborar la presencia de agrotóxicos en el agua de la Laguna El Viborón, en Maipú, donde se han hallado peces y aves muertas. Estos resultados indicaron que no hay presencia de pesticidas.



"Las muestras para detectar la presencia de agroquímicos fueron enviadas al INTA y el informe de análisis de residuos de pesticidas arrojó que no se ha detectado ninguno, de un listado de más de 18. Es decir que la problemática de la Laguna no reside en este aspecto”, aseguró Manzur.





“Seguimos analizando por diferentes ámbitos y posibilidades dónde está verdaderamente la problemática”, sostuvo el funcionario del organismo del agua.



Desde inicios de febrero el Departamento General de Irrigación viene monitoreando todas las semanas lo que sucede en la laguna El Viborón. En la mañana de este martes, personal de río Mendoza concurrió para tomar muestras y realizar análisis biológicos con el objetivo de determinar si hay existencia de algas tóxicas.





Hasta el momento el personal del organismo ha realizado inspecciones, en las que se han tomado muestras, medido conductividad y pH y nivel de oxígeno en el agua. Se ha recorrido toda la zona en cada visita, se ha dialogado con vecinos de la zona y también con representantes de todas las asambleas del agua de Mendoza.