La insólita razón por la que Metallica pasó el momento más ridículo de su carrera

Metallica ya lleva 38 largos años de presentaciones en vivo, con un éxito arrollador, y algunas situaciones que parece que solo les pueden pasar a ellos.

No es raro que después de casi cuatro décadas sobre los escenarios tengan historias irrepetibles, como cuando el cantante James Hetfield se paró sobre una bengala, o cuando se vieron obligados a tocar frente a cientos de autos debido a la pandemia.

Pero este fin de semana les pasó algo completamente insólito, que dejó a los fanáticos entre enojados y muy divertidos. La banda había sido contratada para ser el plato fuerte musical de la Blizzcon 2021, la convención que la empresa de videojuegos Blizzard organiza todos los años.

Hasta ahí, todo normal. La presentación de la banda era el momento que muchas de las miles de personas que miraban el evento a través de la plataforma de streaming Twitch.tv, pero se llevaron una desagradable sorpresa. Metallica comenzó su set con el éxito del disco Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls.

Apenas arrancado el famosísimo riff, los usuarios perdieron el sonido, que fue reemplazado por "música de ascensor". Según explicaron expertos, esto se debió a los bots que controlan que en Twitch no se reproduzca música con copyright sin permiso, algo que le trajo muchos problemas a la plataforma.

Claro que nadie pensó en esto al invitar a Metallica, por lo que el robot les reemplazó el sonido por música funcional, y desató una catarata de burlas. La banda, por ahora, no dijo nada del incidente en sus redes sociales. En otros sitios en los que se transmitía la Blizzcon la presentación se vio sin problemas.