Docentes de escuelas de gestión privada aún no cobran el bono de $4 mil

Los trabajadores del Estado acordaron una suba del 20% del salario y un bono de $54 mil a pagar en 12 cuotas. El único sector que no acordó fue el docente. Por ese motivo, el Gobierno decidió otorgar los aumentos por decreto. De esa manera, por ejemplo, los docentes cobraron la primera cuota del bono por planilla suplementaria. Además, la semana pasada se depositaron los $4 mil pesos. Pero no todos cobraron: los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada no han percibido nada.

La noticia la recibieron informalmente al no ver depositado el dinero. Luego hubo explicaciones informales sobre los por qué. Ahora esperan. En total son cerca de 9.000 docentes los que no cobraron. Y la razón, según explicaron a MDZ, es que deben cruzar las bases de datos para depurar el padrón.

Es que hay docentes que trabajan en escuelas de gestión pública y privadas y quieren evitar que haya cobros por duplicado. Es que el bono es "uno por agente" y por cargo.

Por eso antes de liquidar buscan que se filtre ese padrón. El problema es que no se había adelantado.

Desde la Dirección General de Escuelas informaron, ante la consulta de MDZ, que los docentes que trabajen en escuelas de gestión privada y no tienen cargos en escuelas públicas cobrarán a fin de mes. En realidad es la semana que viene, pero sin precisión del día.

En total son 8.900 cargos los que quedaron sin liquidar. El Estado se hace cargo del salario de los docentes de escuelas que están subsidiadas. Son colegios de gestión privada, pero que reciben fondos públicos. En esos casos el Estado también paga el bono.