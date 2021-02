Portal hacia otra dimensión: promocionan una visita nocturna a un lugar sobrenatural y misterioso

Bajo el nombre de “Turismo Activo y Naturaleza”, el municipio de Las Heras regresa este año con una de las iniciativas que más cautiva a turistas y amantes de la montaña. Caminar, descubrir y disfrutar los paisajes naturales que habitan en los cuatro puntos cardinales del territorio lasherino es la propuesta que lleva a recorrer los paisajes de montaña no solo de día, sino también de noche.

Luego de vivir la experiencia de astroturismo en el Cerro Arco, este sábado 20 se ofrecerá una caminata nocturna hasta la Piedra Isidris en la zona de El Challao. El punto de encuentro y partida será el Puesto de la Quebrada, en la base del Cerro Arco, a las 18 horas y finalizará a las 22 al ritmo del 2x4 en el playón del lugar.

La experiencia de senderismo nocturno concluye así con un espectáculo tanguero, con la voz del artista lasherino Raúl Vera y la presentación de bailarines dirigidos por el profesor de tango Carlos Ruffo.

La forma de inscribirse fue solo vía WhatsApp al 2617069013 -desde ayer miércoles 17- y en menos de 24 horas se completaron los lugares disponibles. Las actividades de este tipo generan mucha demanda, por ello se desarrollan bajo estrictos protocolos de prevención Covid, y con cupos limitados.

El mes pasado, en la primera fecha del programa turístico 2021, se vinculó senderismo nocturno con astroturismo en la cima del Cerro Arco, con una gran convocatoria y bajo un cielo limpio que permitió apreciar la luna en cuarto menguante.

Este verano y durante todo el año, las salidas gratuitas de senderismo recorrerán Alta Montaña y la precordillera lasherina, desde el Cerro Arco hasta Las Cuevas, pasando por Villavicencio y el famoso Cerro Baños (en El Challao, al límite con Cacheuta).

Un lugar enigmático y místico

Hace un par de décadas, miles de personas comenzaron a hablar de cierta piedra ubicada detrás del Cerro Arco. Unos decían que era la puerta hacia una ciudad secreta. Otros, que se trataba de una base extraterrestre.

"En Isidris hay cardos, cactus, pajaritos. Y también visitantes…si se puede decir así. Yo he visto figuras blancas, con brillos. Son bajas, como de un metro. Tienen la cabeza alargada y una risa que no se sabe si es buena o mala. Si andás distraído no las ves: podés tenerlas un rato largo al lado hasta darte cuenta. Les gusta espiar. Una noche, andando solo, vi un coso de esos, saqué el cuchillo y lo empecé a perseguir. Él iba rápido, flotando; y yo iba a los tropezones, enganchándome con las espinas", le contó hace tiempo un paisano del lugar a Facundo García, periodista de MDZ.

La versión más extendida sobre este lugar es que Isidris es el nombre de una ciudad intraterrena y que en ese lugar en Las Heras se encuentra la puerta hacia otra dimensión, que es donde está esta ciudad que es impresionante debido a su belleza y esplendor. De hecho, se la llama "Ciudad Dorada".

Sobre la propuesta lasherina

Debido a las medidas sanitarias de pandemia por coronavirus, el senderismo nocturno de este sábado a Isidris no incluye movilidad y los participantes deberán llenar una ficha médica informativa y una declaración jurada (protocolo Covid-19), completando datos personales para la inscripción y para la cobertura del seguro.

La respuesta de los mendocinos fue apabullante: ¡se agotó rapidísimo el cupo!

Las salidas incluyen agua mineral, barra de cereal y el acompañamiento de guías de montaña y guías de turismo para cada sendero que se visita.

En cuanto a los detalles técnicos del programa, la duración de las caminatas es de tres a cuatro horas, con una dificultad e intensidad baja.

El municipio de Las Heras aconseja una serie de equipamiento necesario para sumarse a las salidas, sean diurnas o nocturnas, como mochila chica de 35 litros, comida de marcha, dos litros de agua, gorra, gorro o buff, zapatillas cómodas, lentes y protector solar, remera liviana, rompeviento, campera de abrigo y linterna.

Luego de esta caminata nocturna a la Piedra Isidris, se viene una salida de luna llena al Cerro Tunduqueral en el valle de Uspallata. Los interesados deberán estar atentos a las redes sociales del municipio para conocer en detalle este senderismo bajo las estrellas al cerro uspallatino.

“Queremos continuar con este programa que venimos realizando desde hace varios años, sobre todo cuando aún en este tiempo de pandemia nuestras montañas son las más visitadas por los turistas. Esta experiencia tiene mucho de historia, de aventura y de adrenalina, por eso es tan convocante por personas de todas las edades”, afirmó Rodrigo Pérez Esquembre, director de Turismo de Las Heras, sobre esta propuesta insignia de su área.

Mientras, que su coordinador, José Carmona, aportó que estas salidas gratuitas al aire libre también fomentan el desarrollo de los prestadores turísticos de la región para que puedan ampliar y variar las ofertas turísticas durante todo el año.

“El calendario de actividades de senderismo se desarrolla con diferentes experiencias en puntos emblemáticos del departamento porque queremos que los mendocinos, turistas y sobre todo los lasherinos conozcan la variedad de paisajes y lugares que mucha gente no conoce ni sabe que existen en Mendoza”, destacó el funcionario.