Vuelta a clases: 175 expertos analizaron si es seguro reabrir las escuelas

Un nuevo informe indica que es seguro reabrir las escuelas porque las consecuencias de no hacerlo serían peores que el coronavirus y podrían llevar a una nueva pandemia. Así lo analizaron 175 profesionales consultados por The New York Times. Asimismo, hay quienes se muestran reacios a la apertura porque analizan que la pandemia de coronavirus aún está al acecho.

Según este informe, se podrá reabrir siempre y cuando se mantengan algunos cuidados básicos como la ventilación, el uso de mascarillas y el distanciamiento. En contraparte, entre el 48% y el 72% de los consultados señalaron que las vacunas y el numero de infectados no serían determinantes a la hora de un retorno seguro.

David Rosen, médico y profesor asistente de enfermedades pediátricas infecciosas en la Universidad de Washington en San Luis, Misuri, comentó que en realidad “no hay situación en la que las escuelas no puedan abrir a menos de que exista evidencia de transmisión dentro de la escuela”

En línea con eso opinó Uzma Hasan, jefa de división de enfermedades infecciosas pediátricas en RWJ Barnabas Health en Nueva Jersey, quien consideró que las consecuencias de no abrir serán peores que permanecer encerrados. “La crisis de salud mental causada por el cierre de las escuelas será una pandemia peor que la Covid”, dijo.

Rebecca Same, profesora asistente en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad Washington en San Luis, manifestó que "ahora contamos con muchos estudios científicos bien hechos que demuestran que es seguro que las escuelas reabran si se toman las precauciones adecuadas incluso sin vacunación”, Por lo tanto, “es mucho más probable que se infecten fuera de la comunidad y a través de sus familiares que de los contactos en las escuelas”.

Pero esto va en contra de la postura de algunos grupos de padres y sindicatos que se muestran reacios a la apertura, especialmente ante la falta de vacunas.

“Solo porque la apertura de las escuelas no está causando niveles más altos de transmisión comunitaria no significa que no exista un riesgo individual para los maestros y el personal”, manifestó Leana Wen, médica de urgencias. La profesional opinó además que debieron hacer más esfuerzos para mantener bajas las tasas de transmisión.

En tanto, algunos de los pediatras defendieron la medida de cerrar los colegios al principio de la pandemia. Así lo expresó Mitul Kapadia, director de medicina pediátrica en la Universidad de California. “Cerrar las escuelas en la primavera de 2020 fue lo correcto, no sabíamos mucho sobre la Covid en ese momento y no sabíamos el papel que pueden tener los niños en la transmisión" pero "hora sabemos que las escuelas pueden abrir de manera segura".

Antes que el guardapolvo, el tapabocas

Fuera de la discordia por la vuelta o no a las clases, todos coincidieron en que el tapabocas será fundamental en este tiempo. Danielle Zerr, profesora y jefa de la división de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Washington. dijo que “lo que funciona en el cuidado a la salud, los cubrebocas, funcionará en las escuelas”.

En tanto, aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que la vuelta sin tapabocas o distanciamiento no será posible hasta tanto todos los actores de la educación y los miembros de su comunidad, no sean vacunados.